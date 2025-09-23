신안군 청소년, 전남 온라인 정책제안 공모전 2관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'안전 보행'부터 '디지털 학습'까지

신안군이 지역청소년 참여위원회를 정기적으로 개최해 정책제안을 진행하고 있다. 신안군 제공

전남 신안군청소년참여위원회가 '2025년 전라남도 온라인 정책 제안 공모전'에서 두 개 부문을 석권하며 큰 성과를 거뒀다.

이번 공모전에는 총 29개 청소년팀이 참여했으며, 신안군 청소년팀은 전라남도교육감상과 전라남도청소년미래재단원장상을 각각 수상했다.

전라남도교육감상을 받은 정책은 '농어촌 청소년의 안전한 보행환경 확보를 위한 인도 설치 제안'이다. 인도가 부족한 농어촌 지역의 현실을 반영해 보행 안전을 강화할 수 있는 구체적인 대안을 제시해 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

또 다른 수상작인 전라남도청소년미래재단원장상은 '디지털 학습 환경 조성을 통한 도서 지역 청소년 학업 역량 강화 프로젝트'다. 온라인 학습 기반을 마련해 섬 지역 청소년들의 교육 격차를 줄이고, 언제 어디서든 질 높은 교육을 받을 수 있도록 디지털 기기를 보급하는 방안을 담았다.

위원회 관계자는 "청소년들이 직접 지역 문제를 고민하고 정책을 제안해 얻은 성과라 의미가 크다"며 "앞으로도 청소년 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 적극 활동하겠다"고 말했다.





위원회는 지방자치단체 정책에 청소년이 주체적으로 참여하는 기구로, 이번 수상을 계기로 지역사회 발전을 위한 청소년들의 활발한 활동이 더욱 기대된다.





