안산 반월열병합발전소, 석탄→LNG·수소 친환경 설비로 바뀐다

안산시-GS반월열병합발전 협약 체결

경기도 안산시 단원구 초지동의 GS반월열병합발전소가 친환경 발전소로 탈바꿈한다.

안산시는 22일 ㈜GS반월열병합발전과 친환경 에너지 전환 및 지역 상생 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이민근 안산시장(왼쪽)과 이정균 GS반월열병합발전 대표가 22일 친환경 에너지 전환을 위한 업무협약식에서 협약서를 들어보이고 있다. 안산시 제공

이에 따라 GS반월열병합발전은 약 1조원을 투입해 기존 노후 석탄 설비를 액화천연가스(LNG)·수소 혼소가 가능한 친환경 열병합발전 설비로 교체하는 대규모 현대화 사업을 추진하게 된다.

협약에 따라 회사 측은 ▲노후 석탄발전소 폐지 및 친환경 설비 전환 ▲지역 기업과의 에너지 협력 확대 ▲수소 등 신재생에너지 활용 강화 ▲지역사회 공헌 확대를 추진한다. 시는 ▲사업 추진에 필요한 행정절차 지원 ▲반월국가산업단지 개발계획 개정 협력 ▲탄소중립 및 에너지 효율화 정책 지원 등에 나선다.

앞서 양측은 이번 협약을 위해 긴밀한 협의를 이어왔다. 회사 측은 시를 방문해 사업 설명과 시의 협조를 요청했으며, 시는 기업 현황과 애로사항을 청취하고 친환경 발전 전환 추진에 따른 행정 지원 사항 검토 및 지역발전을 위한 협력을 모색하기 위해 시장과 간부 공무원이 함께하는 현장 간부회의를 진행했다.

시는 이번 협약으로 경제적·환경적 효과는 물론 도시브랜드 가치 제고 효과도 거둘 것으로 기대한다. 이와 함께 또한 1조 원 규모의 투자를 기반으로 지역 기업 참여 확대와 세수 증대 등 경제적 성과로 이어질 것으로 보고 있다.





이민근 안산시장은 "이번 협약은 안산시가 친환경 에너지 전환 시대를 선도하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "앞으로도 기업이 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하고 시민이 체감할 수 있는 쾌적한 정주 여건을 만들어 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

