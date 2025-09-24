[2025아시아건설종합대상]HDC현대산업개발, 아이파크 외관 특화·중앙광장 품은 단지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20회 아시아건설종합대상

아시아경제 대표상 - 디자인 부문 수상

천안아이파크시티 1단지 투시도. HDC현대산업개발 제공

올해 아시아건설종합대상 디자인 부문에서 아시아경제 대표상을 받은 HDC현대산업개발은 단지 외관부터 단지 내 설계까지 지역과 입지 특성을 살린 특화 디자인으로 랜드마크 조성에 힘쓰고 있다.

충남 천안시 서북구 성성동 34-4 일원에 공급되는 '천안 아이파크시티 1단지'는 디자인에 주안점을 둔 사업지로, 성성호수를 품은 자연 친화 단지로 건립된다. 단지 내 넓은 공원과 통경축을 확보한 중앙광장을 품고 있다. 단지 외벽은 커튼월룩 특화 설계를 적용해 고급화하는 한편, 화이트와 브라운으로 외관 디자인을 부각했다. 성성호수공원과 어우러지는 중앙광장을 비롯해 단지 내에 3300㎡ 규모의 대형 데크식 커뮤니티를 갖춰 자연 친화 힐링 라이프를 누릴 수 있다.

이 단지는 성성지구에 완성될 6000여가구 규모의 아이파크 브랜드 타운의 첫 번째 단지다. 지하 2층, 지상 최고 33층, 11개동에 전용 84~150㎡ 총 1126가구로 조성된다. 수요자들의 선호도가 높은 중대형 평형 위주로 구성돼 있다. 남향 위주의 평면설계를 적용했다. 특히 전용 84㎡ A타입과 102㎡, 118㎡, 150㎡ 타입 모두 판상형 4베이 이상 평면으로 설계해 채광과 일조권 효율을 높였다. 유일한 타워형 구조인 전용 84㎡ B타입은 거실 2면 이상 개방형 평면설계를 적용해 쾌적함을 높였다.

단지 내 커뮤니티 시설은 스포츠존으로 에듀존으로 나뉜다. 피트니스센터와 GX룸, 골프연습장 등 주민운동시설과 도서관, 스터디룸 등의 커뮤니티 시설을 가구 수 대비 여유롭게 확보해 차별화된 공간으로 운영한다. 시니어 라운지와 어린이집, 게스트하우스를 제외한 1층이 없는 개방형 필로티 구조로 설계했다. 높은 층고를 통해 개방감을 높이고 저층 입주민 프라이버시를 보호할 수 있도록 공간 활용을 극대화했다. 필로티의 내부공간 중에서도 오픈 공간은 입주민을 위한 휴게공간으로 제공될 예정이다.

천안 아이파크 시티는 상업, 행정, 편의시설 등의 생활 인프라가 잘 갖춰져 있다. 단지가 위치한 성성동은 주변에 천안 일반산업단지와 백석농공단지 등 다수의 산업단지가 위치한 직주 근접 단지다.

천안 아이파크 시티는 단지 주변 수도권 전철 1호선 두정역을 이용할 수 있어 천안 시내와 KTX 천안아산역, 광역 교통망을 이용하기에 편리하다. 또 삼성대로·번영로·천안대로 등을 통해 천안IC·경부고속도로를 이용하거나, 천안고속버스터미널과 천안종합버스터미널을 통해 수도권 등 주변 지역으로의 이동이 쉽다.





단지 바로 앞으로 유치원과 초등학교가 신설될 예정이며 직선거리 약 600m에 천안성성초가 위치한다. 이밖에 가람중과 두정중, 오성고, 두정고 등으로의 통학이 가능하다. 성성동과 두정동에 조성된 학원가를 편리하게 이용할 수 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

