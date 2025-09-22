'가을만화(滿花)' 가득…화순 고인돌 축제 10월17일 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계문화유산 고인돌 유적지서 친환경 축제로

코스모스·해바라기와 역사적 공간 하모니 연출

고인돌 유니버스 도입·공룡 어린이 체험존 마련

공연 횟수만 64차례·컬러 고인돌 포토존도 설치

다음달 17일부터 10일간 열릴 예정인 화순 고인돌 축제가 열릴 유적지 전경. 화순군 제공

AD

'2025 화순 고인돌 가을꽃 축제'가 오는 10월 17일부터 26일까지 10일간 화순 고인돌 유적지 일원에서 열린다.

이번 축제의 주제는 '가을꽃이 만개하다'라는 뜻의 '가을만화(滿花)'로 유네스코 세계문화유산인 고인돌 유적지에서 코스모스, 해바라기 가득한 가을꽃과 함께 펼쳐진다.

가장 큰 변화는 '고인돌(DM) 유니버스'의 본격적인 도입이다. 기존의 가을꽃 중심의 축제에서 벗어나, 고인돌 유적지라는 역사적 공간의 의미를 살린 청동기 시대 관련 체험을 대폭 확대했다.

관람객의 MBTI를 활용한 '청동기 시대 이름 짓기', 화순에서 출토된 보물인 팔주령 유물 모양 틀을 이용한 '팔주령 비누 제작', 핑매바위 형상의' 고인돌 빵 만들기' 등 현대적 재미를 가미한 이색 체험들이 가득하다.

2025 화순 고인돌 가을꽃 축제 포스터. 화순군 제공

특히, 어린이 동반 가족 단위 관광객을 위해 '알파카 체험존'과' 움직이는 공룡 전시'를 새롭게 선보인다. 춘양면 대신리 공원 초입부 잔디광장에 들어설 알파카 체험존은 어린이 키 높이에 맞춘 알파카를 선별해 '먹이 주기 무료 체험'을 진행하고, 물멍존 일대에 배치될 16m 크기의 브라키오사우루스와 6m의 티라노사우루스 등 살아 움직이는 듯한 공룡 3종은 아이들의 상상력 자극뿐 아니라, 어른들에게도 특별한 볼거리를 제공해 축제에 활기를 더할 것으로 기대된다.

흥겨운 축제를 위한 공연 프로그램도 한층 다채롭게 꾸려졌다. 축제의 시그니처 공연인 'DM(Dolmen Music) 콘서트'는 발라드, 레트로, 댄스, 트롯 등 세대별 맞춤형 가수를 초청해 총 4회에 걸쳐 진행된다.

또한 도곡 주 무대와 춘양 잔디광장에서는 축제 하는 동안 관현악, 밴드, 지역 예술인 공연 등 총 64회의 다채로운 무대가 펼쳐진다.

이번 축제에서는 '초대형 꽃 조형물'뿐 아니라, 기존의 고정관념을 깬 '황금 고인돌'과 형형색색의 '컬러 고인돌'이 설치되어 관람객들에게 최고의 포토존으로 특별한 추억을 선사할 예정이다.

관광객 편의 증진과 지역 경제 활성화를 위한 노력도 돋보인다. 입장료 5,000원은 전액 화순사랑상품권으로 환급돼 축제장을 비롯한 화순군 전역에서 사용할 수 있다.

주차장도 대폭 확대했다. 2,000면 이상의 대규모 주차장이 마련됐고, 그늘막과 쉼터도 마련됐으며 모든 음식 부스에서는 다회용기 사용을 의무화해 친환경 축제로 진행된다.

축제 부대행사로는 ▲제2회 도곡 농특산물 대축제 ▲2025년 화순군 전국 청소년 댄스 경연대회 ▲제22회 화순 전국국악대제전 등 다채로운 프로그램으로 이번 축제를 더욱 풍성하게 만들 방침이다.





AD

구복규 화순군수는 "올해 가을꽃 축제는 유네스코 세계유산이라는 고유의 자산에 재미와 상상력을 더해 모든 세대가 함께 즐길 수 있도록 세심하게 준비했다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>