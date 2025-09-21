김동연 "경기 청년 정책 많이 활용해 자신의 꿈 찾길"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 경기 청년들이 실패를 두려워하지 않고 자신들의 꿈을 찾아갈 수 있도록 적극 지원하고 응원하겠다고 밝혔다.

김동연 지사는 20일 '2025 경기도 청년의 날 기념행사' 인사말을 통해 "경기도는 수많은 청년에게 정말 많은 기회를 주려고 애를 쓰고 있다"며 "중간에 시행착오도 겪고 실패도 하고 좌절도 할 것이지만 경기도가 일으켜 세우고 제2의 길을 주고 물에 빠지면 건져주면서 여러분들의 꿈을 찾는 시도와 도전을 응원하겠다"고 약속했다.

이어 "경기도 청년들이 돌아가는 컨베이어 벨트 위에 올라갔다 마지막에는 포장해서 뚝 떨어지는 상품 같은 청년들이 되는 것을 원하지 않는다"라면서 "부모나 선생님이나 사회가 요구하는 청년이 아니고 답을 찾는 청년이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

김동연 경기도지사가 20일 열린 '2025 경기도 청년의 날 기념행사'에 참석해 인삿말을 하고 있다. 경기도 제공

그러면서 "경기도의 청년 정책들을 마음껏 활용하고 궁극적으로는 내가 하고자 하는 꿈이 무엇인지 찾는 시도와 도전을 끊임없이 하기 바란다"고 당부했다.

앞서 정부는 청년기본법에 따라 매년 9월 셋째 주 토요일을 '청년의 날'로 정하고, 해당 주를 '청년주간'으로 운영하고 있다.

경기도는 이에 따라 청년 정책 홍보와 함께 청년들의 의견을 듣고, 진로와 복지, 금융 등 실질적인 지원 프로그램을 제공하는 다양한 청년 중심 행사로 해마다 청년의 날 기념행사를 진행하고 있다.

올해는 '경기 청년 gonna be, Golden(앞으로 빛나게 될 거야)'을 주제로 청년들의 미래에 대한 희망과 응원의 메시지를 담았다.





한편 이날 기념행사에서는 경기도 참여기구 5기 위촉식, 경기청년 사다리 프로그램 성과공유 및 경기청년연구랩업 중간공유회도 함께 진행됐다.





이영규 기자

