'280만원' 받고…초등생 딸과 목욕·음란행위 허락한 엄마 실형

데이트 앱서 만난 남자에게…호텔서 음란행위

재판부 “피해자, 나이 들수록 고통 커질 것”

일본에서 돈을 받고 초등생 딸을 성범죄에 내몬 어머니와 범행에 가담한 남성에게 법원이 실형을 선고했다.

19일 일본 NHK 등 현지 매체는 아오모리 지방법원 히로사키 지원이 여아의 어머니 A씨(38)와 남성 가나야 다카라(28)에게 각각 징역 2년 2개월, 징역 2년 4개월을 선고했다고 보도했다.

재판부는 두 사람 모두에 대해 형기의 4개월 부분을 3년간 집행유예로 유예하고 보호관찰을 명령했다.

가나야는 지난해 12월 현금 30만엔(약 280만원)을 A씨에게 건네고 A씨의 딸과 호텔에서 약 30분간 함께 목욕하며 음란행위를 한 혐의(강제추행)로 기소됐다. 당시 호텔에는 어머니와 딸이 동행한 것으로 드러났다.

수사 과정에서 이들은 2021년에도 호텔에서 피해 아동의 신체를 촬영하고, 그 대가로 가나야가 A씨에게 12만엔(약 110만원)을 지급한 사실이 추가로 확인됐다. 두 사람은 데이트 앱을 통해 알게 된 것으로 전해졌다.

A씨는 재판에서 "돈을 받아 아이에게 옷과 신발을 사주고 싶었다"고 진술하는 한편, 생활비와 빚을 갚는 데 사용했다고 말한 것으로 알려졌다. 가나야는 "피해자에게 깊은 상처를 남긴 것을 반성한다"고 밝혔다.

검찰은 앞선 결심 공판에서 "피해자가 어머니의 지시를 거부하기 어려운 상황을 이용해 돈으로 범행이 이뤄졌기에 극히 악질적"이라고 지적하고, 두 사람 모두에게 징역 3년을 구형했다.





구스야마 다카마사 재판장은 판결에서 "피해자는 나이가 들수록 정신적 고통이 커질 것으로 예상된다"며 "딸을 보호해야 할 어머니가 범행에 가담해 성장과 발달에 지장을 초래할 우려가 있다"고 양형 이유를 밝혔다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

