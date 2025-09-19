엇갈리는 4대 그룹 고용 성적표…'삼성·현대차' 2020년 이후 증가, 'LG·SK' 감소

5년 간 4대 그룹 고용 변동 현황

4년 새 현대차 고용 증가율 가장 높아

삼성, 대규모 고용 유지 관계사 다수

지난 2020년부터 2024년까지 국내 주요 4개 그룹의 고용 희비는 엇갈렸다. 삼성과 현대차는 2020년 이후 고용 증가세를 이어오고 있지만, LG와 SK 그룹의 지난해 직원수는 지난 2020년 때보다 오히려 낮아진 것으로 조사됐다.

기업분석전문 한국CXO연구소가 18일 공개한 '2020년~2024년 국내 주요 4대 그룹 국내 계열사 고용 변동 현황' 분석 결과에 따르면 4대 그룹의 지난 2020년 기준 전체 고용 규모는 69만 8526명으로 집계됐다. 이후 71만 8035명(2021년)→74만 4167명(2022년)→74만 5902명(2023년)→74만 6436명(2024년)으로 매년 고용 증가세를 이어갔다. 지난 2020년 대비 2024년 고용은 4만 7910명 증가한 것으로 파악됐다. 고용 증가율로 보면 6.9% 수준이다.

그룹별 고용 직원 수는 각 년도 공정거래위원회(공정위) 공시 인원을 참고했다. 공정위에 공시된 그룹별 고용 현황은 국내 직원(해외 인력 제외) 기준이다.

하지만 그룹별로 살펴보면 고용 희비는 엇갈렸다. 삼성과 현대차는 지난 2020년부터 지난해까지 고용 상승세를 이어오고 있지만, LG와 SK는 고용 증가세가 꺾였다. 이중 삼성은 지난 2020년 당시 국내 계열사 전체 직원수가 26만 명 대 수준이었는데, 2022년에 27만 명대로 높아졌고 지난해에는 28만 명대에 진입했다. 지난 2020년 대비 2024년 기준으로 보면 2만 2635명으로 8.6% 수준의 고용 증가율을 보였다.

현대차는 2020년 대비 2024년에 일자리를 3만 6990개 늘리며 고용 상승률이 22.2%로 나타났다. 같은 기간 삼성보다 고용 인력과 증가율 모두 앞섰다. 현대차의 경우 지난 2020년에는 그룹 전체 직원수가 16만대였는데 이후 2021년에는 17만명대, 2022년에는 18만명대, 2023년에는 19만명대로 늘었다. 지난해에는 20만 3915명으로 삼성과 함께 20만 명대 고용을 책임지는 그룹 반열에 올랐다.

이와 달리 LG는 지난 2020년에는 직원 수가 15만 4633명이었는데, 2021년 15만 8791명을 정점으로 이후부터 고용 인력이 줄어들어 지난해에는 14만 9459명으로 15만 명대 고용 벽이 무너졌다. 2020년 대비 2024년에는 5174개의 일자리가 감소했다. 고용 감소율로 보면 3.3% 수준이다.

SK도 2020년 대비 2024년 직원 수는 11만 4842명에서 10만 8301명으로 줄었다. 같은 기간 고용이 6541개(5.7%↓) 사라졌다.

특히 4대 그룹 중 고용 1위를 달리고 있는 삼성은 지난 2016년에는 24만 1797명이었는데 이후로 지난해까지 8년 연속 고용 일자리를 늘리고 있는 것으로 나타났다. 이는 대규모 고용을 유지하고 있는 관계사가 많은 것이 주요 요인으로 꼽혔다. 사업보고서와 달리 공정위 공시 기준으로 삼성에서 1만 명 이상 직원 수를 보유하고 있는 곳은 지난해 기준 7곳으로 조사됐다. 이들 고용 만명 클럽에는 ▲삼성전자(12만 3411명) ▲삼성디스플레이(2만 1242명) ▲삼성SDI(1만 3122명) ▲삼성물산(1만 2237명) ▲삼성전기(1만 2200명) ▲삼성SDS(1만 1426명) ▲삼성중공업(1만 1426명)가 명단에 포함됐다. 고용 5000명~1만 명 사이에는 ▲삼성전자서비스(8163명) ▲에스원(7015명) ▲삼성웰스토리(6436명) ▲삼성E&A(5865명) ▲삼성화재(5662명) ▲삼성생명(5313명) 등 6곳으로 조사됐다.

이중 국내 단일 기업 중 가장 많은 고용을 책임지고 있는 삼성전자는 공정위 공시 기준이 아닌 사업보고서에 기재된 직원수로 따로 살펴보면 지난해 기준 12만 9480명으로 최다였다. 삼성전자는 지난 2018년에 10만 3011명으로 처음으로 10만 명대 고용을 기록한 이후 12만 명대로 높아졌다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "향후 2~3년 사이에 삼성 그룹의 국내 계열사 직원 수는 30만 명을 넘어설 것으로 전망된다"며 "최근 미국의 관세 부과 영향 등으로 삼성을 비롯한 국내 주요 그룹들의 해외 인력은 눈에 띌 정도로 늘어날 가능성이 높지만, 국내 고용 증가 속도는 해외보다 상대적으로 더딜 수 있다"고 말했다.





한편 대통령실이 이번 주를 '청년 주간'으로 지정하고 청년 채용 확대를 강조한 가운데 삼성·한화·SK·포스코·현대차 등 국내 주요 대기업들은 전날 일제히 신규 채용 확대 계획을 발표했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

