서로 차별 받는다는 20대 男女…이 대통령 "대화·토론할 공론장 필요"

이재명 대통령 18일 수석보좌관회의 주재
이재명 대통령이 20대 남성과 여성의 상반된 차별인식에 대해 대화와 토론을 할 공론장이 필요한 것 아니냐고 제안했다.
18일 강유정 대통령실 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하면서 이같이 밝혔다.
이 대통령은 회의에서 사회 분야 청년 성평등 인식 개선 문제와 관련된 보고를 받으면서 '20대 여성의 70.3%는 여성 차별을 심각하게 보고, 20대 남성의 70.4%는 남성 차별을 심각하게 여긴다'는 조사에 깊은 관심을 보였다고 한다.
강 대변인은 "(이 대통령이) 같은 세대인데 여성과 남성이 서로 차별받고 있다고 말한 것에 대해 문제가 심각하다고 여긴 것 같다"며 "이 부분을 아예 공론화해 이야기를 듣고 토론할 자리를 만들면 어떠냐고 했다"고 설명했다.
이에 배석한 청년담당관들은 남성과 여성의 의견을 각각 경청하는 게 좋겠다고 얘기했고, 이 대통령은 "흥미로운 제안"이라고 대답했다고 강 대변인은 전했다.
또 이 대통령은 미래과학 분야의 핵심 정책에 대해 "기초자료 연구가 인공지능(AI)에 상당히 의존하게 될 만큼 늘어난 연구개발(R&D) 지원금의 사용과 배분 방식에도 달라진 환경과 변화가 반영돼야 하는 것은 아닌가"라고 반문했다.
그러면서 "예산 규모가 큰 만큼 예산 사용에 낭비나 부패가 있어선 절대 안 된다고 강조했다"고 강 대변인은 알렸다.
지금 뜨는 뉴스
한편 이 대통령은 청년들을 위해 군대를 기술적으로 정예화하고 좋은 일자리로 만드는 방안 역시 고민해봐야 한다고 주문했다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>