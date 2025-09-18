'기적의 비만약' 과장광고·불법판매 속출…상반기만 111건 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서미화 의원 "식약처 점검·조치 강화돼야"

온라인상에서 유통된 위고비 등 비만치료제 과장광고·불법판매 사례가 올해 상반기만 100건을 넘어선 것으로 나타났다.

서울 종로구 한 약국에 '위고비 입고' 안내문이 붙어 있다. 강진형 기자

18일 국회 보건복지위원회 서미화 더불어민주당 의원이 식약처에서 제출받은 자료에 따르면 올해 1~7월 적발된 비만치료제 광고 위반(과장광고 등의 금지 위반), 불법 유통(알선·광고 금지) 등 사례는 111건으로 집계됐다.

품목별로는 '위고비프리필드펜'이 55건으로 가장 많았다. 이어 '삭센다', '삭센다펜주', '삭센다펜주6mg'가 18건, '오젬픽'과 '올리스타트'가 9건이었다. '제니칼'은 5건이다. 적발된 플랫폼은 일반 쇼핑몰이 34건으로 1위였다. 네이버 블로그(22건), 네이버 카페(18건) 등 순이었다. 유튜브(9건), 엑스(6건), 인스타그램(5건), 해외직구 플랫폼 큐텐(4건) 등이 뒤를 이었다. 쿠팡도 2건 있었다.

위반 유형별로는 광고 위반(과장광고 등의 금지 위반) 사례가 50건으로 가장 많았다. 이어 불법유통(알선·광고 금지·44건) 등 순이다. 판매 등의 금지 위반(10건), 의약품 판매 위반(7건) 등 사례도 있다.

식약처는 이들 적발 대상에 대해 사이트 차단을 요청했다. 지난해 10월 위고비가 국내 출시된 가운데 식약처는 비만치료제 불법 판매·광고를 집중적으로 관리하고 있다. 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만치료제의 해외 직구를 차단했고 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인에서 위고비를 불법 판매하거나 광고하는 행위도 단속하고 있다.

GLP-1는 전문의약품…오남용 주의해야

GLP-1 계열 비만치료제 주사제는 전문의약품으로, 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 이상인 성인 비만 환자나, BMI 27~30㎏/㎡이면서 고혈압 등 1개 이상 체중 관련 동반 질환이 있는 과체중 환자에게 처방된다.

허가 범위 내 사용하더라도 구역질, 구토, 설사, 변비 등 위장관계 이상 반응과 발진, 통증, 부기 등 주사 부위 반응이 흔하게 나타날 수 있다. 과민반응, 저혈당증, 급성 췌장염, 담석증, 체액감소 등 부작용 사례가 보고되기도 했다. 저체중이나 정상 체중자가 사용하면 체중 대비 혈중 약물 농도가 높아 부작용 위험이 커진다.

하지만 체중 감량 효과가 부각되면서 비만치료제에 대한 관심이 높아지고, 이에 따른 불법 유통과 광고 사례도 증가하는 모습이다. 지난해 1~12월에도 비만치료제 불법 유통, 광고 위반 등 사례는 522건에 달했는데, 위고비 국내 출시 전인 2023년에는 103건에 불과했다.





향후 청소년 대상 주요 비만치료제 처방도 가능해질 것으로 예상되는 만큼 오남용을 막기 위해 불법 광고와 유통에 대한 단속을 강화해야 한다는 지적이 나온다. 서미화 의원은 "의약품부터 신약까지 식약처의 불법 광고 점검에도 비만치료제에 대한 불법유통, 알선, 광고가 만연한 상황"이라며 "SNS 광고 홍수 속에서 사이트 차단 조치에 그칠 게 아니라 식약처의 점검과 조치가 더욱 강화돼야 한다"고 촉구했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

