양산시, 주요 공공체육시설 현장 행정 실시

김신호 부시장 주관 체육시설 방문
경남 양산시는 지난 15일과 17일 이틀에 걸쳐 김신호 부시장 주관하에 양산시 주요 체육시설에 대한 현장 행정을 실시했다.
이번 현장 행정에서는 양산종합운동장 내 시설을 비롯해 양산중앙국민체육센터, 웅상문화체육센터, 웅상체육공원 등 주요 공공체육시설의 유지관리 현황을 점검했다.
특히 공공체육시설이 주민들의 여가와 운동공간으로서의 역할을 하고 있으며, 다양한 스포츠 이벤트와 훈련의 장으로 사용되고 있음을 확인했다.
올해 2025년에는 체육시설 유지관리 관련 총 20건의 사업이 진행되고 있고, 총사업비는 61억 1100만원이 소요될 예정이다. 양산시는 매년 유지보수 사업을 시행하고 있으며 시민들의 체육활동 편의 증진과 쾌적한 생활체육 환경을 제공하는 데 노력을 다하고 있다.
김신호 부시장은 현장 방문을 통해 공공체육시설의 유지관리와 점검의 중요성을 강조하며 "앞으로 양산시민들이 생활체육을 통해 건강한 일상을 누릴 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 하겠다"고 말했다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
