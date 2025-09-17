경남 학생 2.5％ 학교폭력 당해 … "장난, 특별한 이유 없어" 응답 다수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 17개 시·도교육청이 공동 시행한 '2025년 1차 학교폭력 실태조사'에서 경남지역 2.5％의 학생들이 학교폭력을 경험한 것으로 나타났다.

경남교육청은 16일 해당 조사 결과를 발표하며 지난해 2.0％ 수치보다 0.5%P 증가했다고 밝혔다.

'2025년 1차 학교폭력 실태조사' 중 경남지역 학교폭력 피해 응답률과 추이. 경남교육청 제공

학급별로는 초등학교 5.0％, 중학교 2.0％, 고등학교 0.7％ 순으로 집계됐으며 각각 작년보다 1.0%P, 0.5%P, 0.2%P씩 늘어났다.

가해 경험이 있다고 응답한 비율은 1.2%로 초등학교 2.6%, 중학교 0.9%, 고등학교 0.2%였다.

가해 이유는 '장난이나 특별한 이유 없이'라고 답한 학생이 31.8％로 가장 많았으며 '피해 학생이 먼저 나를 괴롭혀서'라고 답한 학생도 28.3％에 달했다.

이어 ▲'오해하거나 의견이 달라서(12.2％)' ▲'피해 학생 행동이 싫어서(10.4％)' ▲'화풀이나 스트레스 때문에(6.8％)' 순으로 나타났다.

'다른 친구나 선·후배가 하니까' , '강해 보이려고', '선배나 친구가 시켜서', '나의 보호자와 선생님께 관심받고 싶어서'라고 답한 학생도 있었다.

가해자는 같은 학교 같은 반 학생(49.9％)이 대부분이었으며, 같은 학교 같은 학년(28.8％), 같은 학교 다른 학년(8.4％)으로 주로 같은 학교에서 학교폭력이 벌어진 것으로 확인됐다.

학교폭력을 목격한 학생의 비율은 6.3％로 전년 대비 1.4%P 증가했고, 이 중 69.4％는 피해자에게 도움을 주거나 신고하겠다고 응답했다.

'2025년 1차 학교폭력 실태조사' 중 경남지역 학교폭력 피해 유형. 경남교육청 제공

피해 유형으로는 언어폭력이 39.7％로 가장 큰 비율을 차지했다.

▲따돌림 15.3％ ▲신체 폭력 14.1％ ▲사이버폭력 7.9％ ▲강제 심부름이나 성폭력 6.4％ ▲스토킹 5.2％ ▲금품갈취 5.0％ 순으로 그 뒤를 이었다.

학교폭력 피해가 주로 발생한 곳은 ▲교실 안(29.0％) ▲복도(16.9％) ▲운동장(9.7％) ▲사이버 공간(6.4％)이었다. 공원이나 놀이터, 골목, 뒷산 등에서도 6.0％가 피해를 경험했다고 응답했다.

피해 시간은 ▲쉬는 시간 30.9％ ▲점심시간 22.7％ ▲일과 후 13.0％ ▲수업 시간 9.9％, 하교 시간 8.3％로 집계됐다.

피해 학생들이 피해 사실을 알린 대상은 ▲학교 교사 37.5％ ▲가족 35.5％ ▲친구나 선·후배 13.0％ 순이었다.

이번 조사는 한국청소년정책연구원과 한국리서치에 위탁해 지난 4월 14일부터 5월 13일까지 온라인과 모바일 방식으로 진행됐다.

경남에서는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 총 1006개 학교 학생 23만 8051명이 조사에 참여했다.

경남교육청은 해마다 증가하는 학교폭력 피해를 줄이고 예방하고자 경남도청, 경남경찰청, 경남자치경찰위원회와 함께 '학교폭력 담당 실무협의회'를 분기마다 운영 중이다.

또 18개 교육지원청은 지역 특성에 맞도록 관계 기관과 협력해 예방 활동을 펼치고 있다.

학교 현장에서는 모든 학급 대상 '학교폭력예방 어울림 프로그램' 11차시 이상 운영, 학기가 시작되는 3월과 9월 '학교폭력 예방교육주간' 지정 및 프로그램 진행 등을 하고 있다.

아울러 도민 대상 라디오 캠페인, 웹툰과 영상, 애니메이션, 카드 뉴스 제작 등을 통해 홍보하고 있으며 경찰청과 함께 '학교폭력예방 집중 교육의 날'도 운영 중이다.





도 교육청은 언어폭력과 사이버폭력 증가에 대응하고자 오는 9월 넷째 주부터 10월 둘째 주까지 '언어문화개선 교육주간'도 운영할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

