"오픈AI, MS 수익 배분율 20%→8% 축소 계획"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT 개발사 오픈AI가 마이크로소프트(MS)와 향후 수익 배분 비율을 기존의 절반 이하로 줄일 계획인 것으로 전해졌다.

AD

13일(현지시간) IT 전문 매체 디인포메이션에 따르면 오픈AI는 현재 20%인 MS에 대한 수익 배분율을 2030년까지 약 8%로 줄일 계획이다. 구체적인 수치가 알려진 것은 이번이 처음이다. 다만 이 수치에 MS가 최종 동의했는지는 확인되지 않았다.

MS는 2019년부터 130억달러 이상을 투자한 오픈AI의 최대 투자자다. 양사는 지난해부터 오픈AI의 기업 구조 개편에 맞춰 새로운 파트너십을 구축 중이다. 오픈AI는 현재 인공지능(AI) 모델 개발과 서비스를 모두 MS의 컴퓨팅 인프라에 의존하면서 수익 일부를 배분해 오고 있다.

그러나 대규모 데이터센터를 건설하는 자체 '스타게이트' 프로젝트를 비롯해 구글과 코어위브 등 다른 클라우드 업체의 인프라를 활용하는 등 MS에 대한 의존을 줄이면서 배분하는 수익도 줄여야 한다는 입장인 것으로 알려졌다.





AD

이 8%가 합의되면 오픈AI는 2030년까지 약 500억달러(약 70조원)의 추가 수익을 확보할 수 있게 된다고 디인포네이션은 추정했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>