애플, 한국서만 '집게손' 이미지 삭제…왜?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 세계 동일 이미지 중 유일하게 수정

남성혐오 논란 의식한 조치 추정

애플이 신형 아이폰 시리즈를 전 세계에 공개한 가운데, 한국 공식 홈페이지에서만 특정 광고 이미지가 제외돼 주목을 끌고 있다. 역대 가장 얇은 신작 '아이폰17 에어'의 초슬림 디자인을 강조하기 위해 두 손가락으로 제품을 잡는 모습을 담고 있는 이미지로, 한국에서는 이 손동작이 사라진 채 광고가 게시됐다.

한국, 미국, 일본 순서의 아이폰17 에어 광고. 애플 홈페이지 캡처

AD

애플은 지난 9일(현지시간), 미국 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 신제품 공개 행사를 열고 아이폰17 시리즈를 발표했다. 이 중 특히 '아이폰17 에어'는 두께 5.6mm, 무게 165g으로 출시된 제품 중 가장 얇고 가벼운 모델로 소개됐다.

글로벌 마케팅 이미지에는 사용자 손가락 사이에 얇은 아이폰을 쥐고 있는 모습이 담겼으며, 이는 미국, 중국, 일본 등 주요 국가의 애플 홈페이지에 동일하게 게시됐다. 그러나 유독 한국 공식 사이트에서는 이 손동작이 빠진 이미지로 대체된 것으로 확인됐다.

이와 같은 선택을 두고 애플이 '집게손'에 대한 논란이 오랜 시간 이어진 국내 정서를 감안해 한국 홈페이지에서만 해당 이미지를 조정한 것으로 보인다는 분석이 설득력을 얻고 있다. 애플이 한국 '남혐 논란'을 의식해 사전 대응에 나선 것이다.

일명 '집게손'이라고 불리는 엄지와 검지를 모은 형태의 손동작이 남성 비하 의미로 사용된다는 주장이 일부 커뮤니티를 중심으로 확산되며, 이전부터 기업들의 마케팅 이미지에 논란을 불러온 바 있다.





AD

실제로 국내에서는 GS25, 넥슨, 르노코리아 등 여러 기업이 홍보물에서 해당 손 모양을 사용했다가 거센 항의에 직면했고, 이미지 삭제나 공식 사과로 사태를 수습한 사례가 잇따랐다. 이 과정에서 관련 작업 담당자의 신상이 유출돼 사이버 공격의 대상이 되기도 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>