용인시, 행정 효율성·전문성 위한 '시정자문委' 2기 출범

자치행정·문화체육·경제환경·도시건설 등 4개 분야 활동

이상일 시장 "자문위 의견 적극 수용해 좋은 정책 수립"

경기도 용인시는 11일 시청 영상회의실에서 행정의 효율성과 전문성을 높이기 위한 '제2기 시정자문위원회 위촉식'을 개최했다고 12일 밝혔다.

용인시 시정자문위원회 위촉식에서 이상일 용인시장(왼쪽 7번째)이 위원들과 시 발전을 위한 소통과 협력을 다짐하고 있다. 용인시 제공

2기 위원회 위원은 총 19명이다. 위원들은 2027년 8월 6일까지 2년 동안 ▲자치행정 ▲문화·체육 ▲경제·환경 ▲도시건설 등 4개 분야에 걸쳐 권고와 건의, 제안 등의 역할을 한다.

위원장은 문화체육관광부 국민소통실장과 문화예술국장을 역임한 방선규 한라대 초빙교수가 맡는다. 방 위원장은 1기 위원회 때도 위원장을 맡았었다.

분야별 위원은 자치행정분야가 ▲강기훈 한국외국어대 교수 ▲김서용 아주대 교수 ▲남재걸 단국대 교수 ▲박윤환 경기대 교수 ▲이호은 청운대 교수 등이다.

문화체육분야에는 ▲방선규 위원장 ▲김용기 대종상영화제 조직위원장 ▲노갑택 명지대 교수 ▲박정배 청운대 교수 ▲박지현 대구카톨릭대 외래교수 ▲유충열 전 경기이천경찰서장 ▲이태원 명지대 교수 ▲백남섭 전 용인대 교육대학원장을 선임했다.

경제환경분야는 ▲김상수 용인대 교수 ▲박문수 한국생산기술연구원 수석연구원이 위촉됐다.

도시건설분야에서는 ▲김대익 국립한경대 명예교수 ▲김현수 단국대 교수 ▲손정민 글로벌 퓨처 그룹 대표 ▲진정화 피에이씨 건축기술연구소 연구위원이 활동한다.

이상일 용인시장은 "지난 1기 시정자문위원회 위원들이 적극적으로 시의 정책에 대해 조언과 제안을 해준 덕분에 정책 수립과 추진 과정에서 부족한 부분을 보완하고 효율성을 높일 수 있었다"며 "위원들의 소중한 의견을 적극 수용하고 반영해 좋은 정책을 수립할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





앞서 2023년 8월 출범한 '제1기 시정자문위원회'는 시 캐릭터 '조아용' 활성화 등 총 19건의 자문과제를 수행하는 성과를 거뒀다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

