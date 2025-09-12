용인시, 행정 효율성·전문성 위한 '시정자문委' 2기 출범

자치행정·문화체육·경제환경·도시건설 등 4개 분야 활동
이상일 시장 "자문위 의견 적극 수용해 좋은 정책 수립"
경기도 용인시는 11일 시청 영상회의실에서 행정의 효율성과 전문성을 높이기 위한 '제2기 시정자문위원회 위촉식'을 개최했다고 12일 밝혔다.
2기 위원회 위원은 총 19명이다. 위원들은 2027년 8월 6일까지 2년 동안 ▲자치행정 ▲문화·체육 ▲경제·환경 ▲도시건설 등 4개 분야에 걸쳐 권고와 건의, 제안 등의 역할을 한다.
위원장은 문화체육관광부 국민소통실장과 문화예술국장을 역임한 방선규 한라대 초빙교수가 맡는다. 방 위원장은 1기 위원회 때도 위원장을 맡았었다.
분야별 위원은 자치행정분야가 ▲강기훈 한국외국어대 교수 ▲김서용 아주대 교수 ▲남재걸 단국대 교수 ▲박윤환 경기대 교수 ▲이호은 청운대 교수 등이다.
문화체육분야에는 ▲방선규 위원장 ▲김용기 대종상영화제 조직위원장 ▲노갑택 명지대 교수 ▲박정배 청운대 교수 ▲박지현 대구카톨릭대 외래교수 ▲유충열 전 경기이천경찰서장 ▲이태원 명지대 교수 ▲백남섭 전 용인대 교육대학원장을 선임했다.
경제환경분야는 ▲김상수 용인대 교수 ▲박문수 한국생산기술연구원 수석연구원이 위촉됐다.
도시건설분야에서는 ▲김대익 국립한경대 명예교수 ▲김현수 단국대 교수 ▲손정민 글로벌 퓨처 그룹 대표 ▲진정화 피에이씨 건축기술연구소 연구위원이 활동한다.
이상일 용인시장은 "지난 1기 시정자문위원회 위원들이 적극적으로 시의 정책에 대해 조언과 제안을 해준 덕분에 정책 수립과 추진 과정에서 부족한 부분을 보완하고 효율성을 높일 수 있었다"며 "위원들의 소중한 의견을 적극 수용하고 반영해 좋은 정책을 수립할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
앞서 2023년 8월 출범한 '제1기 시정자문위원회'는 시 캐릭터 '조아용' 활성화 등 총 19건의 자문과제를 수행하는 성과를 거뒀다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
