장관 특명에도 끊이지 않는 軍 사건·사고…李대통령도 "재발방지"

10일 하루에만 육·공군서 각각사고

安장관 긴급회의에도 사고 연발

李대통령 "재발방지책 마련" 주문

우리 군에서 사건·사고가 연이어 발생하고 있다. 국방장관이 직접 주요지휘관회의를 열어 군 기강 확립에 총력을 기울일 것을 지시한 지 채 닷새가 지나기 전에 여러 안전사고가 이어져서다. 이재명 대통령은 "사고경위를 철저히 조사하고 재발방지책을 마련해야 한다"고 주문했다.

11일 공군에 따르면 전날 제주 서귀포시 소재 공군부대에서 예비군 훈련 중 연습용 지뢰 뇌관이 터지는 사고가 발생했다. 이 사고로 예비군 6명과 교관(부사관) 1명 등 총 7명이 찰과상·이명 등 경상을 입었다.

부대에선 길이 6㎝·직경 6.5㎜의 연습용 뇌관이 터져 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 공군 관계자는 "부상자 모두 이비인후과·정형외과 검사 결과 특이소견이 발견되지 않았다"면서 "현재 정확한 경위를 조사 중"이라고 전했다.

공교롭게도 같은 날 오후 3시24분께 경기 파주시 적성면의 1군단 직할 포병부대에서 K9 자주포 비사격훈련 도중 폭음효과 묘사탄이 원인 미상의 이유로 폭발하는 사고가 발생했다. 이 사고로 군인 10명(병 5명, 부사관 5명)이 팔·허벅지에 화상을 입는 등 부상을 입었다.

이외에도 군에선 여러 사건·사고가 다발하고 있다. 지난 3월엔 공군 KF-16 오폭사고, 육군 무인기 '헤론'-헬기 '수리온' 충돌사고, 6월엔 공군 알래스카 전투기 유도로 이탈사고, 8월엔 공군 수송기가 일본 방공식별구역(JADIZ)에 승인받지 않고 들어가는 사고가 발생했다. 아울러 지난 2일엔 육군 모 부대 대위의 총기 사망사고도 있었다.

안규백 국방부장관은 지난 5일 직접 군 기강 확립 주요 지휘관회의를 열어 사고 예방 대책 등을 보고받았다. 하지만 불과 사흘만인 지난 8일엔 지난 8일엔 경기 고양시 육군 모 통신부대 독신자 숙소에서 중사 1명이 사망한 채 발견됐고, 닷새만인 전날엔 육·공군에서 사고가 발생했다. 군 안팎에선 군 기강 해이가 심각한 수준이라는 평가가 나온다.





이 대통령도 직접 이번 사고를 거론하며 재발 방지 대책을 주문하고 나섰다. 이 대통령은 이날 자신의 페이스북에 "군 당국은 사고 경위를 철저히 조사해 원인을 밝히고 다시는 이런 사고가 발생하지 않도록 재발방지책을 마련해야 한다"면서 "정부 차원에서도 재발 방지와 안전대책 마련에 최선을 다하겠다"고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

