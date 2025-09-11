김재섭 "장동혁, 전한길 버린 듯…1도씩 왼쪽으로 움직이는 과정"

"전한길에 당 외부서 활동하라" 손절 주장

"친한계·찬탄파 배척하는 느낌 없어"

김재섭 국민의힘 의원이 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨에 대해 "부정선거 앵무새, 계몽령 앵무새한테는 먹이를 주면 안 된다"며 "장동혁 국민의힘 대표도 전한길 씨를 버린 것 같다"고 진단했다. 10일 김 의원은 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "처음에 장동혁 호가 출범하고 나서 찬탄파들과 같이 할 수 없다고 말했는데 오히려 (한국사 강사 출신) 전 씨를 멀리(하는 것으로 보인다)"고 운을 뗐다.

김재섭 국민의힘 의원

이어 그는 "장 대표도 전 씨를 버린 것 같다"며 "처음에 장 대표가 당선됐을 때 '전 씨가 이제는 당의 중책을 맡는 것 아니냐'는 말까지 나돌았다. 그런데 (장 대표가) 바로 거리두기를 시도하면서 의병이라는 표현을 쓰셨던 것으로 기억한다"고 주장했다. 그러면서 김 의원은 "(전 씨에게) 당 바깥에서 활동하시라고 손절하는 느낌이 들었다. 이후에도 먹이를 금지하고 있는 느낌처럼 보인다"며 "(찬탄파) 조경태 의원 등은 (장 대표에 대해) 매섭게 비판을 많이 했는데 징계나 윤리위원회 회부 내용이 전혀 없다. (당 대표) 선거 때와 다른 모습을 보여주려고 노력하는 것 같다"고 평가했다.

최근 국민의힘 상황과 관련해 김 의원은 "정치인들이 자꾸 극우 유튜버들에게 기웃기웃해가면서 표를 구걸하는 방식의 정치를 하다 보면 당연히 공당이라는 게 망가질 수밖에 없다"고 설명했다. 향후 진로에 대해 그는 "장 대표가 내년 지방선거를 앞두고 중도 확장 내지는 외연 확장을 굉장히 많이 해야 할 텐데 과거 선거 때 했었던 여러 가지 포지션 때문에 발이 많이 묶여 있을 것"이라며 "1도씩 왼쪽으로 움직이고 있는 과정이라고 생각한다. 그래도 한 90도 이상은 가야 할 것 같다"고 덧붙였다.





장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

김 의원은 한동훈 전 대표가 연루됐다는 의혹을 받는 당원 게시판 사건에 대해서도 장 대표가 즉각 조사에 착수할 가능성은 작다고 봤다. 그는 "중진회의 때 관련 이야기가 나왔던 걸로 알고 있다"며 "이게 잘못하면 분열의 씨앗이 될 수가 있고, 민주당과 싸워야 하는데 우리끼리 이거 가지고 싸워서 되겠느냐며 지금은 봉합하고 가야 한다는 이야기가 많다"고 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

