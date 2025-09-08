서울시, 스노우플레이크와 AI기업 해외진출 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울시-美 스노우플레이크 업무협약 체결

서울시, 북미시장 진출 유망기업 발굴

스노우플레이크, 제품·서비스 마케팅 지원

서울시가 인공지능(AI) 데이터 클라우드 기업 '스노우플레이크'와 AI·핀테크 등 전략산업 유망기업의 글로벌 진출 지원에 나선다.

8일 서울시에 따르면 이를 위해 시와 스노우플레이크는 전략산업 유망기업 지원과 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 이날 오전 체결했다. 체결식에는 주용태 서울시 경제실장, 데니스 퍼슨 스노우플레이크 본사 최고마케팅책임자(CMO), 최기영 한국지사장 등 관계자 10여명이 참석했다.

스노우플레이크는 미국 몬태나주에 본사를 둔 글로벌 AI 데이터 클라우드 플랫폼 기업이다. 현재 세계 1만2000여개 기업에 인공지능 기반 저장·통합·분석 서비스를 제공하는 업계 선도 기업이다.

이번 협약에 따라 서울시와 스노우플레이크는 ▲AI·핀테크 등 서울 전략산업 유망기업 발굴 ▲스노우플레이크 멘토링 제공 ▲스노우플레이크 데이터 플랫폼을 활용한 현지 제품·서비스 실증 ▲글로벌 투자자 연계 등을 협력한다.

서울시는 북미 시장 진출을 희망하는 유망기업 10개 이상을 매년 발굴하고 사전 멘토링, 기업 소개자료 제작 등을 지원한다. 스노우플레이크는 선발된 기업을 대상으로 제품·서비스 마케팅 등을 지원하며, 오는 24일 실리콘밸리 캠퍼스 내에 연면적 2787㎡ 규모의 '실리콘밸리 AI허브'를 개관해 기업 입주공간, 밋업 공간, 교육장으로 운영할 예정이다.

이와함께 서울시는 인공지능·소프트웨어 인재 양성을 위해 주요 취·창업지원 시설에서 스노우플레이크 데이터 클라우드 플랫폼을 활용한 교육 프로그램 운영을 지원한다. 서울시는 인재 양성을 위해 서울 청년취업사관학교, 서울핀테크랩, 서울AI허브 등 취·창업 지원시설을 제공한다.

이번 협약은 단순한 투자유치 행사를 넘어, 글로벌 톱티어 기업과의 파트너십이 이어지고 있다는 점에서 의미가 크다. 또한 서울이 전략산업 유망기업의 해외 진출 거점이자 해외자본이 주목하는 투자처로 부상하고 있음을 보여준다. 서울시는 올해 글로벌 선도기업들과의 협력을 통해 연속적인 투자와 파트너십을 끌어내고 있으며, 이번 협약은 그 흐름을 이어가는 성과라는 설명이다.

데니스 퍼슨 스노우플레이크 최고마케팅책임자는 "스노우플레이크는 오늘날 인공지능 혁명의 중심에 있다"며 "이번 협약을 통해 서울시와 한국의 혁신기업들에게 스노우플레이크의 기술, 커뮤니티, 생태계를 제공함으로써 그들이 사업을 구축하고 확장하며 성장할 수 있는 발판이 되도록 하겠다"고 밝혔다.





주용태 서울시 경제실장은 "이번 협약은 스노우플레이크의 인공지능 데이터 플랫폼 활용해 서울 유망기업을 실리콘밸리 현지에서 육성하는 첫 사례"라며 "앞으로도 서울 전략산업 유망기업 글로벌 진출 및 지속 성장을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





