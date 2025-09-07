"리사와 즐거운 시간 보냈다" 공개한 사업가…"믿을 수 없다" 반응 쏟아진 이유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구글 생성형 AI로 만든 합성 사진

미국의 한 사업가가 블랙핑크 멤버 리사와 함께 찍은 사진이 다른 이유로 화제다. 사진에 붙인 사업가의 "가짜 이미지에 속지 말라"는 경고 때문이다.

이 사진은 인공지능(AI) 기술로 만든 합성 사진이다. 네티즌들을 "실제와 구분되지 않는다"며 딥페이크 범죄 등에 대한 우려를 드러냈다.

미국 트레이딩 앱 ‘애프터아워’의 창업자 케빈 쉬우(왼쪽)가 블랭핑크 멤버 리사와 함께 찍었다며 SNS에 올린 사진. 이 사진은 AI로 생성한 합성 이미지다. SNS 캡처

소셜 트레이딩 앱 '애프터아워' 창업자 케빈 시우는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)에 "블랙핑크 리사를 만났다"며 사진을 게재했다. 사진에는 의자에 나란히 앉은 두 사람의 모습이 담겼다.

그는 "투자자 소개로 대화를 나누고 음료 이야기를 하며 즐거운 시간을 보냈고 리사가 친절히 셀카도 찍어줬다"는 설명을 한 뒤 "사실 아무 일도 없었다. 나노바나나(Nano Banana)'로 단 몇 초 만에 생성한 합성 이미지일 뿐"이라고 덧붙였다.

이어 "가짜 이미지를 만드는 데 이제 비용이 들지 않는다. 곧 사기꾼들이 이런 가짜 사진과 이야기를 쏟아낼 것"이라며 "온라인에서 보이는 모든 셀프카메라를 그대로 믿지 말라"고 경고했다.

구글의 이미지 생성용 AI 모델인 나노바나나는 AI로 만든 결과물과 실제 이미지를 구분하기 어려울 정도의 성능을 보여 공개되자마자 화제를 모았다. 그러나 한편으로는 딥페이크처럼 실제와 구별하기 어려운 가짜 이미지가 혼란을 야기하거나 악용될 가능성에 대한 우려도 커지고 있다.





실제와 구분하기 힘든 사진 공개에 네티즌들은 케빈시우의 경고에 공감했다. 그러면서 "정말 리사와 찍은 것처럼 보인다", "이제는 아무 사진도 믿을 수 없겠다"는 충격과 함께 "AI 합성물 표기 의무가 필요하다", "대규모 사기의 시대가 올 것 같다"고 반응했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

