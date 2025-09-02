이력서만 들고 오세요! 현장에서 100명 채용합니다…대구 달성군, 취업박람회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대주기계 등 기업 15곳 참가

대구 달성군(군수 최재훈)은 오는 9일 오후 2시부터 5시까지 화원 농협달성유통센터 대강당에서 '2025 달성군 취업박람회'를 개최한다.

이번 행사는 구직자에게 실질적인 취업 기회를 제공하고, 지역 기업의 인력난 해소와 지역 경제 활성화를 위해 마련됐다.

올해 상반기 달성군에서 열린 취업박람회에서 구직자들이 기업체 부스에서 취업상담을 하고 있다.

AD

박람회에는 샤니, 평화산업, 대주기계 등 지역의 우수 기업 15곳이 참가한다. 이들 기업은 관리직, 영업직, 비서, 개발, 재무, 생산직 등 다양한 직종에서 현장 면접을 통해 즉시 채용을 진행할 예정이다. 채용 규모는 약 100명으로, 구직자와 기업이 직접 만나는 실질적인 고용의 장이 될 전망이다.

달성군은 올해 취업박람회를 권역별로 순회 개최하고 있다. 지난 6월 현풍읍에서 첫 박람회를 연 데 이어, 이번에는 화원읍에서 두 번째 행사를 진행한다. 오는 11월에는 다사읍에서 세 번째 박람회가 예정돼있다.

달성군 관계자는 "주민 누구나 가까운 곳에서 참여할 수 있도록 접근성을 높였다"고 설명했다.

이번 박람회에서는 채용 외에도 다양한 취업 지원 프로그램이 함께 운영된다. 현장에서 취업 정보 제공, 진로 상담, 지역 기업 홍보, 고용 지원 제도 안내 등이 이뤄지며, 실질적인 구직 활동에 도움을 줄 수 있는 다양한 콘텐츠가 마련된다.

또한, 무료 증명사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, 전문가 면접 컨설팅, 진로 코칭 등 부대행사도 운영된다. 참가자들의 만족도를 높이기 위해 무료 커피차와 소정의 기념품도 제공할 예정이다.





AD

최재훈 달성군수는 "이번 박람회는 청년은 물론, 중장년층에게도 현실적인 취업 기회를 제공할 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "많은 군민들이 적극적으로 참여해 지역 일자리 활성화에 함께해 주시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>