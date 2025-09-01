'간헐적 단식' 다이어트 아닌 독?… 심장병 사망 위험 135%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美성인 1만9000명 8년 추적 연구 결과

8시간 미만 식사군, 심혈관 사망률 높여

대표적인 체중감량 방법으로 꼽히는 '간헐적 단식'이 심혈관 질환 사망 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

지난달 31일(현지시간) 영국 BBC는 중국 상하이 교통대 의과대학과 미국 노스웨스턴대 파인버그 의과대학 연구진이 미국 성인 약 1만9000명의 식습관과 건강 데이터를 8년에 걸쳐 추적·분석한 결과를 보도했다. 이에 따르면 하루 8시간 미만으로 식사 시간을 제한한 사람들은 하루 12~14시간에 걸쳐 식사한 사람들보다 심혈관 질환으로 사망할 확률이 135% 더 높았다. 해당 논문은 지난달 22일(현지시간) 학술지 '당뇨병 및 대사 증후군: 임상 연구 및 리뷰'에 게재됐다.

다이어트 식단 이미지. 픽사베이

장시간 공복 심장 건강에 치명적

간헐적 단식은 일반적으로 하루 8시간 동안만 식사하고 나머지 16시간은 공복을 유지하는 방식이다. 탄수화물이 소진된 뒤 지방을 연소해 체중 감량과 대사 개선을 이룬다는 점이 장점으로 꼽혀왔다.

그러나 이번 연구는 오히려 장시간 공복이 심장 건강에 치명적일 수 있음을 보여준다. 연구팀은 참가자들에게 2주 간격으로 '최근 이틀간의 모든 식사·음료 기록'을 받았고 이를 바탕으로 개인별 평균 식사 시간을 계산했다. 그 결과 하루 8시간 이하로 먹는 집단에서 심혈관 질환 사망 위험이 많이 증가한 것이다.

이 같은 경향은 연령, 성별, 사회·경제적 지위와 무관하게 나타났다. 특히 흡연자와 당뇨병 환자, 기존 심혈관 질환자에게서 위험이 더 뚜렷하게 관찰됐다.

"단식, 만능 건강법 아니다"

다이어트 이미지. 픽사베이

논문의 교신저자인 빅터 윈저 종 교수는 "식단과 심혈관 질환 사이의 연관성은 잘 알려졌지만 8시간 이하로 식사 시간을 제한했을 때 사망 위험이 더 높아진다는 점은 의외였다"며 "간헐적 단식을 무해한 건강법으로 여겨온 기존 통념에 도전하는 결과"라고 말했다.

같은 학술지 사설에서 인도의 내분비학자 아눕 미라스는 "간헐적 단식은 체중 감량, 혈압·혈당 개선 등의 장점이 있지만, 장기적으로는 영양 불균형, 콜레스테롤 상승, 과도한 배고픔과 두통 같은 부작용을 초래할 수 있다"고 지적했다. 특히 "당뇨병 환자는 단식 중 저혈당 위험이 높고 오히려 폭식이나 정크푸드 섭취로 이어질 수 있다"고 경고했다.

중요한 건 '언제'보다 '무엇'을 먹느냐

간헐적 단식의 부작용은 이미 여러 차례 보고됐다. 2020년 'JAMA 내과학(JAMA Internal Medicine)'에 실린 연구에서는 간헐적 단식이 체중을 소폭 줄였지만 줄어든 무게 상당 부분이 근육량에서 비롯된 것으로 나타났다. 또 다른 연구에서는 탈수, 집중력 저하, 두통 등 부작용이 보고됐다.





전문가들은 이번 연구 결과를 두고 "간헐적 단식을 전면적으로 금지하라는 의미는 아니다"라면서도 개인의 건강 상태와 질환 유무에 따라 신중히 접근해야 한다고 강조한다. 연구진은 "언제 먹는지보다 무엇을 먹는지가 더 중요하다"며 "오랜 기간 간헐적 단식을 고수하는 것은 바람직하지 않다"고 조언했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

