"트럼프 사망?" 루머 일축…나흘만에 골프장서 모습 보여

건강이상·사망설 속 손자와 함께 골프장 행보

AI 조작 이미지까지 번졌던 가짜뉴스 소동

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 사흘간 공식 일정에서 모습을 감춘 뒤인 30일(현지시간), 버지니아주의 자신 소유 골프클럽에서 가족들과 함께 공개되어 최근 쏟아졌던 사망 루머를 잠재웠다. 당시 트럼프 대통령은 손녀 카이, 손자 스펜서와 동반한 모습이 취재진에 포착되었고, 건강하고 평온한 일상 상태를 직접 보여주며 건강 의문을 일축했다.

도널드 트럼프 대통령(왼쪽)이 30일 토요일, 버지니아주 스털링에 위치한 트럼프 내셔널 골프클럽에서 손자 스펜서 트럼프와 함께 걷고 있다. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 오전 버지니아주의 트럼프 내셔널 골프클럽에서 손녀 카이와 손자 스펜서와 함께 모습을 드러냈다. 이 장면이 백악관 풀 취재진에 포착되면서 건강 상태가 '정상'임을 강력하게 시사했다.

CNN 집계에 따르면, 이번 달 트럼프 대통령은 26차례 공개 일정에 참여할 정도로 노출을 즐기는 인물이다. 그러나 27일부터 29일까지 공개 일정이 잡히지 않자 온라인에서는 #TrumpIsDead, #WhereIsTrump 등 해시태그가 퍼졌고 "트럼프 대통령이 사망했다"는 확산성 루머가 양산됐다.

더 상황을 복잡하게 만든 건 부통령 J.D. 밴스가 언론 인터뷰에서 "건강하지만 만일의 사태에 대비 중"이라는 발언으로, 권력 승계 가능성을 암시한 것으로 해석되며 논란이 됐다.

또한 최근 공개된 트럼프 대통령의 손등 사진에는 눈에 띄는 멍 자국이 찍혀 건강 이상설에 기름을 부었다. 백악관은 해당 부위를 "잦은 악수와 아스피린 복용으로 인한 연약 조직 자극"이라는 의사 진단을 공개해야 했다.





트럼프 대통령은 만 79세 고령으로, 전임자 조 바이든 전 대통령(82세)에 이어 고령 대통령 시스템의 건강 리스크가 부각되는 상황이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

