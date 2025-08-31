신한은행, 부부·커플 맞춤형 모임통장 서비스 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소규모 모임에 최적화된 부부·커플 전용 화면 신설

신한은행은 부부·커플 고객을 위한 맞춤형 '쏠 모임통장' 서비스를 지난 29일 출시했다고 31일 밝혔다.

신한은행은 올해 2월 '잘 모이기 위해 생긴 모임통장'을 콘셉트로 '쏠 모임통장'을 출시했으며, 현재 47만명의 모임 회원이 이용 중이다.

이번 서비스는 소규모 모임을 위한 전용 화면을 신설해 기존 모임 화면과 차별화했다. 첫 화면에서 거래 내역을 우선 제공하고 공과금·지방세 납부 등 생활비 관리 기능도 함께 제공한다.

신한은행은 출시를 기념해 다음 달 11일부터 11월30일까지 3개월간 이벤트도 진행할 예정이다. 이 기간에 모임통장을 연결한 모임장을 대상으로 매주 화요일 오후 2시, 선착순 200명에게 5만원 상당의 백화점 상품권, 영화 쿠폰 등을 제공한다.





신한은행 관계자는 "생활비 지출과 공과금, 세금관리에 유용한 기능을 중심으로 부부·커플의 자금 관리가 더욱 편리해지길 바란다"며 "앞으로도 고객의 생활 속 니즈를 반영한 서비스로 차별화된 금융 경험을 확대해 나가겠다"고 말했다.





