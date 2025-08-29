HDC현산, 송파한양2차에 日 조경 디자인 그룹 '타운스케이프'와 협업

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯폰기힐즈·아자부다이힐즈 등 참여 경험 보유



HDC현대산업개발이 송파한양2차 재건축 사업을 위해 일본 조경 디자인그룹 '타운스케이프(townscape)'와 협업한다고 29일 밝혔다.

이번 협업에는 도쿄의 복합개발 프로젝트인 롯폰기힐즈, 아자부다이힐즈의 랜드스케이프 기술 고문 등을 역임한 야마구치 히로키가 참여한다.

서울원아이파크 조경 예상도. HDC현대산업개발 제공

HDC현대산업개발은 송파한양2차 재건축을 단순한 주거 공간 조성이 아닌 도시와 자연, 첨단 기술이 어우러진 송파의 새로운 랜드마크로 조성한다는 계획으로 세계적 설계·디자인 그룹과의 협력을 진행하고 있다.

조경 전문가와의 협업을 통해 국내 아파트 조경에서도 새로운 패러다임을 제시할 것으로 예상된다. HDC현산은 건축 설계 분야 SMDP, 조명 디자인 LPA에 이어 조경 분야에서 타운스케이프와 협업해 단지 외관·조경·조명 등 고품격 디자인으로 완성한다는 계획이다.

타운스케이프는 자연의 본연적 아름다움을 현대적 감각으로 재해석해 공간의 가치를 극대화하는 일본의 대표적인 조경 디자인 기업이다. 다수의 대형 도심 프로젝트에 참여한 경험과 실적을 보유하고 있으며, 도시 환경 속에서도 자연과 깊은 교감을 완성하는 혁신적인 조경 디자인을 선보여 왔다.





HDC현대산업개발 관계자는 "세계적인 조경 그룹 타운스케이프와의 협력을 통해 송파한양2차 입주민들에게 지금까지 경험하지 못했던 수준 높은 주거환경을 제공할 것"이라며 "건축과 기술, 자연이 완벽한 조화를 이루는 국내 최고 수준의 명품 단지를 선보이겠다"고 밝혔다.





