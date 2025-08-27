순창군, '제64회 통계연보' 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인구·경제 등 16개 분야 150여개 항목



전북 순창군은 군정 전반의 현황과 각종 통계자료를 종합한 제64회 순창군 통계연보를 발간했다고 27일 밝혔다.

순창군이 발간한 통계연보.

AD

이번 통계 연보는 2023년 12월 31일 기준으로 ▲인구 ▲경제 ▲교육 ▲복지 ▲농업 ▲환경 등 16개 분야, 150여 개 항목을 수록했다.

자료는 각 부서와 유관기관의 협조를 통해 수집됐으며, 최근 5년간의 변화를 비교할 수 있도록 구성돼 지역의 사회·경제적 흐름을 쉽게 파악할 수 있다.

발간된 통계 연보는 국가기록원, 국립중앙도서관 등 관련 기관에 우선 배포되며, 군민 누구나 순창군 홈페이지와 국가기록포털을 통해 열람할 수 있다.

군은 매년 통계 연보를 통해 지역의 구조적 변화와 현황을 수치로 확인할 수 있는 기반을 마련해 왔으며, 이는 군정 정책 수립과 행정 의사결정에 적극적으로 활용돼 왔다. 또 다양한 계층이 손쉽게 활용할 수 있어 지역 발전 전략 수립에 꼭 필요한 행정자료로 평가받고 있다.





AD

최영일 군수는 "이번 통계 연보는 군정 운영의 기초자료이자 지역사회의 변화를 보여주는 중요한 자료다"며 "앞으로도 정확한 데이터를 바탕으로 군민에게 신뢰받는 행정을 실현하고, 변화하는 환경에 대응하는 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>