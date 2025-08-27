이주노동자 '지게차 학대' 50대 기사 검찰 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방조 혐의 동료 외국인노동자도 검찰 넘겨져

지게차에 묶여 학대를 당하고 있는 이주노동자 모습. 전남이주노동자네트워크 제공

AD

이주노동자를 지게차에 묶어 들어 올리는 등 가혹행위를 일삼은 지게차 기사와 이를 보고도 별다른 조치를 취하지 않은 다른 외국인 노동자들이 함께 검찰로 넘겨졌다.

전남경찰청은 특수감금·특수폭행 등 혐의로 50대 지게차 기사 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난 2월26일 전남 한 나주 벽돌 제조 공장에서 스리랑카 국적 30대 이주노동자가 B씨를 흰색비닐로 벽돌과 함께 결박해 지게차로 들어 올리는 등 폭행을 한 혐의를 받고 있다.

또 피해자가 가혹행위를 당한 상황을 목격했음에도 이를 방조한 외국인 노동자 B·C씨도 검찰에 넘겨졌다





AD

한편 노동당국은 이 사건과 별개로 A씨가 4년 전 다른 노동자에게 가혹행위를 했다는 피해 진술을 확보해 조사를 진행하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>