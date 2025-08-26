李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 대통령, 수행 참모들에게 서명 들어간 모자·골프공 등 선물

기념 동전도 모두에게 건네

이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미정상회담을 기념해 도널드 트럼프 대통령에게 거북선·골프채·'마가(MAGA)' 모자 등을 전달했다. 트럼프 대통령도 피습 당시 사진첩을 비롯해 골프공, 셔츠용 핀 등을 이 대통령과 참모들에게 선물했다.

연합뉴스

대통령실에 따르면 이 대통령은 트럼프 대통령에게 한국에서 미리 제작해서 간 거북선 등을 건넸다. 거북선 모형은 가로 30cm·세로 25cm 크기로 기계조립 명장인 HD현대 오정철 기장이 제작했다. 골프채는 국내 업체가 트럼프 대통령의 신장에 맞춰 제작한 퍼터로 트럼프 대통령의 이름이 각인됐다. 마가 모자는 트럼프 대통령이 그간 착용한 적이 없는 '카우보이 모자' 모양으로 배우자인 멜라니아 여사 것까지 함께 제작했다. 또 이 대통령은 트럼프 대통령이 관심을 표하자 자신의 서명용 펜을 선물하기도 했다. 이 대통령은 펜을 선물하며 "영광"이라고 말했다고 한다.

트럼프 대통령도 이 대통령과 참모들에게 선물을 건넸다. 이 대통령이 트럼프 대통령에게 받고 싶은 선물이 있다면서 트럼프 대통령 피습 당시 사진이 담긴 사진첩을 언급하자, 트럼프 대통령은 선물로 사진첩을 선물했다.

연합뉴스

이 대통령은 트럼프 대통령에게 펜을 주면서 "받고 싶은 선물이 있다"며 트럼프 대통령의 피습 사진이 실린 사진첩을 언급했는데, 이후 트럼프 대통령이 이를 이 대통령에게 선물로 건넸다. 트럼프 대통령은 또 '당신은 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이다. 난 언제나 당신과 함께 있다'고 직접 써서 이 대통령에게 건네기도 했다.

이 대통령을 수행한 참모진들에게는 트럼프 대통령은 확대 회담을 마친 후 '기프트 룸'으로 안내해 마음에 드는 선물을 고르도록 했고, 참모들이 고른 모자, 골프공, 셔츠용 핀 등에 직접 사인을 해줬다. 기념 동전도 모두에게 나눠줬다.





강유정 대통령실 대변인은 정상회담이 종료된 이후 워싱턴D.C. 프레스센터 브리핑을 갖고 "선물 증정 시간이 있었다"면서 "회담은 시종일관 화기애애한 분위기에서 진행됐고 양 정상이 서로에 대한 호감과 신뢰를 쌓는 시간이었다"고 했다.





워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

