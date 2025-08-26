"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한은 '2분기 거주자 카드 해외 사용실적' 발표



비거주자, 국내 사용액 37.9억달러…사상 최고

K콘텐츠 인기…韓 문화 관심 급증, 방문객 2005년 이후 최대

거주자 해외 사용액 55.2억달러…中 직구 증가 등에 3.3%↑

올해 2분기 한국을 방문한 외국인 등 우리나라에 거주하지 않는 이들의 카드 사용액이 사상 최고치를 기록했다. '오징어 게임'에 '케이팝 데몬 헌터스'까지 한국에서 만들었거나 한국 문화를 다룬 콘텐츠가 전 세계적으로 큰 인기를 끌면서 2분기 한국 방문객이 급증한 영향이다. 국내에 카드 사용 인프라가 잘 갖춰져 있다는 점도 비거주자의 카드 사용액 사상 최고치 경신에 한몫했다.

한국은행이 26일 발표한 '2025년 2분기 거주자 카드 해외 사용실적' 자료에 따르면, 올해 2분기 비거주자의 국내 카드 사용 금액은 37억9000만달러로 전 분기(27억4000만달러)보다 38.2% 급증했다. 이는 종전 최고치인 지난해 4분기 33억8000만달러 기록을 깬 사상 최고치다.

K콘텐츠의 인기에 한국 문화에 대한 관심이 급증하면서 한국 방문객 늘어난 데 따른 영향으로 분석됐다. 한국문화관광연구원 관광지식정보시스템에 따르면 2분기 방한 관광객은 496만명으로, 1분기 387만명 대비 28.2% 증가했다. 이는 2005년 이후 최대치다. 김민규 한은 국제국 자본이동분석팀장은 "한국 방문객 수가 큰 폭으로 늘어난 데다, 방문객이 카드를 쉽게 사용할 수 있는 여건이 잘 갖춰졌다는 점도 사상 최대 카드 사용액 기록에 영향을 미쳤다"고 진단했다.

비거주자가 국내에서 카드를 사용한 금액은 국내 거주자가 해외에서 카드를 사용한 금액의 69%에 달했다. 이 역시 2016년 4분기 이후 가장 높은 수준이었다.

경복궁을 찾은 외국인 관광객들이 기념 사진을 촬영하고 있다.

거주자 해외 카드 사용 늘었다…中 직구 증가 등 영향

2분기 거주자가 해외에서 카드를 사용한 금액은 55억2000만달러로 전 분기(53억5000만달러)에 비해 3.3% 증가했다. 전년 동기(51억9000만달러)에 비해서는 6.5% 늘었다. 설 연휴·자녀 겨울방학 특수 등이 낀 1분기 대비 해외여행 수요가 줄었음에도 카드당 해외 사용액이 늘고, 중국 온라인쇼핑몰을 통한 해외 직접구매가 증가한 데 따른 결과다.

내국인 출국자 수는 올해 1분기 779만7000명에서 2분기 676만7000명으로 13.2% 감소했다. 반면 통계청에 따르면 온라인쇼핑 해외 직접 구매액은 1분기 13억5000만달러에서 2분기 15억5000만달러로 15.2% 늘었다. 특히 2분기 중국 온라인쇼핑 해외 직접구매는 10억4000만달러로 전 분기(8억4000만달러)보다 24.3% 급증했다.





카드 종류별로는 신용카드와 체크카드의 사용금액이 모두 전 분기 대비 각각 4.5%, 0.9% 증가했다.





