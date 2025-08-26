고양시, 공무직근로자 신규 채용…5개 직종 11명 선발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 1일부터 5일간 원서 접수

경기 고양특례시(시장 이동환)는 '2025년 고양시 공무직근로자 공개경쟁채용 시행계획'을 확정하고 시 누리집에 채용 직종, 인원 및 채용 일정 등을 공고했다.

고양시청 전경. 고양특례시 제공

채용 규모는 환경관리원 3명, 수로원 4명, 준설원 2명, 조리사 1명, 사례관리사 1명 등 5개 직종 11명이다.

응시 자격은 공고일 전일(2025년 8월 24일) 기준, 고양시에 주민등록상 주소지를 두고 있는 18세 이상 60세 미만의 내국인으로, 직종별 요구되는 자격과 경력은 공고를 통해 확인할 수 있다.

원서 접수는 9월 1일부터 5일까지 5일간 이뤄지며, 고양시 채용시스템을 통해 등록이 가능하다. 9월 13일 필기전형, 10월 중 면접전형을 거쳐 최종합격자를 발표할 예정이다.

시험방법은 1차 서류전형을 통해 적격 여부를 심사하고, 2차 필기전형에서 채용 예정 인원의 5배수를 선발하며, 마지막으로 면접전형을 통해 최종 합격자를 결정한다. 환경관리원 등 4개 직종은 면접전형 전에 체력전형을 실시하게 된다.

시는 공공업무 수행에 적합한 인력을 선발하고 채용 과정의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위해 2023년부터 공무직근로자 채용에 필기전형을 도입하고 응시원서를 온라인으로 접수하고 있다.

이동환 고양시장은 "공정하고 투명한 채용을 통해 직무 특성에 적합한 우수한 인재를 발굴, 적재적소에 배치해 시민 감동의 행정 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





채용 분야별 응시 자격, 가산점 및 제출서류 등 채용과 관련한 자세한 사항은 고양시 누리집 및 고양시 채용시스템의 공고문에서 확인할 수 있다. 선발된 근로자는 2026년 1월부터 고양시에서 근무하게 된다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

