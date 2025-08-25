경남 답방, 체코 남모라비아주 … 박완수 지사 "강력한 동반관계로 공동발전"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 경남대표단 동유럽 출장에서 친선결연을 한 체코 남모라비아주의 얀 그롤리흐(Jan Grolich) 주지사가 25일 경남도청을 공식 방문했다.

경남도는 박완수 도지사와 얀 그롤리흐 주지사가 도청에서 두 지역 간 실질적 협력 확대 방안을 논의하며 환담을 했다고 밝혔다.

박완수 경남도지사(왼쪽)와 체코 남모라비아주의 얀 그롤리흐(Jan Grolich) 주지사가 경남도청 현관 앞에서 함께 사진을 찍고 있다. 경남도 제공

AD

이 자리에서 박 도지사는 "지난해 경남대표단이 남모라비아주를 방문했을 때 따뜻하게 맞이해 주신 데 대해 다시 한번 감사를 드린다"라고 했다.

이어 "이번 방문을 계기로 두 지역이 강력한 동반관계(파트너십)를 구축해 산업은 물론 문화, 관광, 교육 등 다양한 분야에서 공동 발전을 이루는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

박완수 경남도지사(가장 왼쪽)가 체코 남모라비아주 대표단과 이야기를 나누고 있다. 경남도 제공

특히 박 지사는 "지난 3월 프랑스 파리에서 열린 세계 최대 복합소재 전시회 'JEC WORLD 2025'에서 양 지역 기업이 공동 홍보관을 운영한 것은 매우 뜻깊은 협력 사례였다"며 "체코가 대한민국의 전략적 동반자이자 핵심 경제 협력국인 만큼, 두코바니 원전 사업 등 앞으로의 산업 협력도 기대된다"고 강조했다.

아울러 "두산에너빌리티의 현지 참여에 대해 경남도는 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"며 협력을 당부했다.

체코 남모라비아주의 얀 그롤리흐(Jan Grolich) 주지사(가장 오른쪽)가 경남도청을 찾아 환담을 나누고 있다. 경남도 제공

얀 그롤리흐 주지사는 "경남도와의 협력은 남모라비아주에도 큰 기회"라며 "앞으로도 실질적인 교류를 통해 양 지역의 공동 발전을 이루길 바란다"고 말했다.

이번 방문은 지난해 8월 박 지사의 체코 방문에 대한 답례로, 체코 주지사의 첫 경남 방문이기도 하다.

얀 그롤리흐 주지사가 이끄는 남모라비아주 대표단은 주지사를 비롯해, 이르지 츠르하 제1부지사, 마렉 소브카 부지사, 외무부 공무원, 기업 관계자 등 총 12명으로 구성됐다.

오는 27일까지 경남에 머무는 이들은 앞서 경남도청 방문 전 도내 원자력발전 주기기 제작 기업인 두산에너빌리티를 찾았다.

오는 26일에는 사천시에 있는 한국항공우주산업(KAI) 견학, 사천바다케이블카 관광, 진주시 경상국립대학교 및 경남문화예술회관 방문 후 27일 서울로 이동해 출국한다.

박완수 경남도지사를 비롯한 경남도 관계자들과 얀 그롤리흐(Jan Grolich) 주지사를 비롯한 체코 남모라비아주 대표단이 함께 기념사진을 찍고 있다. 경남도 제공

체코 남모라비아주는 경남의 주력산업이기도 한 엔지니어링, 자동차, 기계, 전자 등 제조업을 비롯한 다양한 산업군이 밀집된 지역이다.

알폰소 무하, 밀란 쿤테라 등 세계적인 예술가들의 고향이자 유네스코 세계 문화유산인 레드니체-발티체 문화경관, 브르노 투겐타트 별장을 보유한 문화 중심지이기도 하다.

경남도와 체코는 2015년 체코 총리 방문을 계기로 교류를 시작해 10년간 신뢰 관계를 이어오고 있다.





AD

지난해 8월엔 상호협력하는 단계인 '우호교류'에서 경남도 공공외교 및 국제교류·협력 조례상 최상위단계인 '친선결연'으로 관계를 강화했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>