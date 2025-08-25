文, 옥중 환갑 맞았던 조국·백원우에 뒤늦게 환갑잔치 열어줘

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"文 민정수석실, 이제서야 크게 웃어"

"李대통령께도 감사"

왼쪽부터 백원우 전 민정비서관과 조국 조국혁신당 전 대표가 24일 경남 양산 평산마을에 위치한 문재인 전 대통령 사저를 찾아 환갑잔치를 하고 있다. 황현선 페이스북

문재인 전 대통령이 환갑을 맞이한 백원우 전 민정비서관과 조국 조국혁신당 전 대표를 위해 조촐한 환갑잔치를 열었다. 서울남부교도소 수감 당시 환갑을 맞이했던 두 사람을 위한 뒤늦은 환갑상이다.

문 전 대통령은 24일 오후 경남 양산 평산마을 사저를 찾은 조국 전 대표와 백 전 비서관의 예방을 받은 자리에서 사면·복권을 축하하면서 '조국&백원우, 새로운 시작을 축복합니다'라는 글귀가 새겨진 환갑축하 케이크를 전달했다.

이 자리에는 혁신당 관계자와 문재인 정부 시절 조 전 대표와 함께 청와대 민정수석실에서 일했던 최강욱 더불어민주당 교육연수원장도 참석, 축하의 박수를 보냈다.

황현선 조국혁신당 사무총장도 이날 자신의 페이스북을 통해 '아주 특별한 환갑잔치'라는 제목의 글을 통해 "민정수석실은 19년 이후 맘 놓고 웃지 못했다. 오늘에야 비로소 크게 웃었다"라며 오늘 "문재인 대통령님도 큰 짐을 하나 내려놓으셨을 것"이라고 전했다.

이어 "민정수석실 동지들이 다 모일 수 있게 해준 이재명 대통령님께도 감사드린다"라고 덧붙였다.





한편 조국 전 대표는 지난해 12월 16일 자녀입시 비리 등의 혐의로 징역 2년형을 확정받고 수감생활을 하던 중 지난 8월 15일 0시 광복절 사면으로 풀려났다. 백 전 비서관은 지난해 12월 13일 백 전 비서관은 유재수 전 부산시 부시장에 대한 청와대 특별감찰반의 감찰을 무마한 혐의로 징역 10개월을 확정받고 수감됐다가 역시 광복절 특사로 석방됐다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

