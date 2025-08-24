금감원, 금융업 상장사 XBRL 주석 공시 첫 제출…"외국인 정보 접근성 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 처음으로 금융업 상장사들이 XBRL(eXtensible Business Reporting Language) 기반 주석 제출을 완료했다. 금융사의 영문 주석 정보를 실시간으로 확인하게 되면서 외국인 투자자의 정보 접근성이 크게 향상될 전망이다.

24일 금융감독원은 개별자산총액 10조원 이상의 주요 금융업 상장사 28곳이 반기보고서와 함께 XBRL 주석을 제출했다고 밝혔다. XBR은 기업 재무정보를 쉽게 생성, 접근, 분석할 수 있도록 만들어진 재무보고용 국제표준 전산 언어다.

이번에 제출한 금융업 상장사에서 금융지주사는 KB·신한·우리·하나 등 4개사다. 또 은행에는 중소기업은행과 카카오뱅크였다. 증권사에는 미래에셋·한국투자·삼성 등 10개였다. 또한 삼성·한화생명 등 생명보험사 4곳, 삼성화재·현대해상 등 손해보험사 7곳, 여신전문에는 삼성카드 등이다.

비금융업 상장사의 경우 2023년 사업보고서부터 재무제표 주식을 XBRL로 제출했다. 올해는 자산 5000억원 이상 2조원 미만의 상장사까지 제출 대상이 확대됐다. 내년부터는 자산 2조원 이상 금융사도 XBRL 주석을 제출해야 한다.

금감원은 XBRL 주석 공시로 외국인 투자자가 비금융업뿐만 아니라 금융업 영문 주석 정보를 실시간으로 확인할 수 있어 신속한 투자의사 결정에 도움이 될 것으로 기대했다.

또한 재무제표 본문뿐만 아니라 주석도 영문으로 제공하는 상장사가 더 많아져 국내 투자자와 정보 비대칭성 해소로 국내 투자 기회가 확대될 것으로 전망했다.





금감원은 XBRL 주석 공시 제출 대상 상장사가 증가하는 만큼 상장사들이 시행착오를 겪지 않도록 유관기관과 협력해 지원 활동을 이어가겠다는 계획이다.





