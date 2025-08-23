'극한 가뭄' 강릉서 기우제…"제발 강릉에 비를"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

최근 심각한 가뭄을 겪는 강릉지역에서 기우제가 봉행됐다.

23일 한국농어촌공사에 따르면 이날 강릉지역 주 상수원인 오봉저수지 저수율은 18.3%로 평년(68.3%) 대비 26.8%에 그쳤다. 현재 기준으로 오봉저수지 사용 가능일 수는 22일에 불과하다.

23일 강원 평창군 대관령면 횡계리 대관령산신당·대관령국사성황사에서 강릉단오제보존회가 기우제를 봉행하고 있다. 연합뉴스

강릉시는 지난 20일부터 세대별 계량기를 잠그는 제한 급수를 실시하고 있다. 당분간 뚜렷한 비 예보도 없어 생활용수와 농업용수의 심각한 공급 차질이 우려되는 상황이다. 오봉저수지 저수율이 15%로 떨어지면 수도 계량기 75%를 잠그는 제한 급수와 함께 농업용수 공급도 중단할 예정이다.

이에 강릉단오보존회는 강원 평창군 대관령면 횡계리 대관령산신당·대관령국사성황사에서 기우제를 봉행했다. 가뭄 해갈에 대한 간절한 마음을 담아 대관령산신과 대관령국사성황신에게 가뭄 해갈을 기원한 것이다.

기우제에는 초헌관 최종봉 강릉시번영회장, 아헌관 최종원 강릉시이통장연합회장, 종헌관 심오섭 강릉단오제보존회 전승 교육사가 참여했다. 기우제가 끝난 후에는 빈순애 강릉단오제보존회장이 굿을 펼쳤다.





23일 강원 평창군 대관령면 횡계리 대관령산신당·대관령국사성황사에서 강릉단오제보존회가 기우제를 봉행하고 있다. 연합뉴스

빈 회장은 "매년 단오굿 등으로 시민 안녕과 풍어·풍년을 기원했지만, 올해는 유난히 덥고 가물어 물 부족이 우려된다"며 "시민들이 마음껏 물을 쓰기 어려울까 걱정돼 천지신명께 비를 내려달라고 기원했다"고 전했다.





