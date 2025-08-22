'김문수·장동혁' 국힘 당대표 결선 진출…안철수·조경태 탈락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국힘 당대표 선거, 과반득표자 없어

'반탄파' 후보 2명 결선…26일 확정

국민의힘 신임 당대표 선거에서 '반탄(탄핵반대)파' 후보인 김문수·장동혁 후보(가나다순)가 1·2위를 기록하며 결선에 진출했다.

'찬탄(탄핵찬성)파' 안철수·조경태 후보는 탈락했다.

22일 충북 청주시 흥덕구 청주오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 안철수(왼쪽부터), 김문수, 조경태, 장동혁 당 대표 후보가 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 22일 오후 충북 청주 오스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회에서 당원 투표(80%)와 일반 국민 여론조사(20%) 결과 김 후보와 장 후보가 결선 진출자로 선정됐다고 밝혔다.

국민의힘은 결선 진출자 명단만 발표했을 뿐 후보간 순위나 득표율은 공개하지 않았다. 국민의힘은 "본경선 결과가 결선 투표에 영향을 미치지 않도록 미공개 한다"며 "결선 진출자 2명의 성명만 가나다순으로 발표했다"고 했다.

이날 과반 득표자가 나오지 않으면서 1·2위를 기록한 두 후보가 결선에서 다시 승부를 다투게 됐다. 23일 TV토론을 한차례 한 뒤 24~25일 결선 투표를 거쳐 26일 국회도서관 대강당에서 최종 당대표를 확정한다.

김 후보와 장 후보는 반탄파로 분류된다. 김 후보는 그동안 윤석열 전 대통령의 비상계엄은 잘못이 있다면서도 헌법재판소 탄핵 판결에 대해선 "모든 면에서 완전하다고 받아들일 수는 없다"는 입장을 밝혀왔다. 장 후보 역시 탄핵에 반대해왔다.





반면 윤 전 대통령 등 당내 극우 세력과의 단절을 강조해왔던 안철수·조경태 후보는 결선에 오르지 못했다.





청주=문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

