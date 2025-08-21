MBC, '중동 문화 희화화' 논란에 드라마 예고편 삭제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'달까지 가자' 측 "신중히 제작하겠다" 사과

드라마 '달까지 가자' 티저 영상. 사진제공=MBC

MBC가 새 금토드라마 '달까지 가자' 티저 영상이 중동 문화를 희화화했다는 논란에 휩싸이자 하루 만에 삭제하고 사과했다.

MBC는 21일 입장문에서 "최근 공개된 티저는 드라마가 제과 회사를 배경으로 한다는 점에 착안해 1980~1990년대 아이스크림 광고를 패러디한 것"이라며 "이 과정에서 타 문화권에 대한 고려가 부족했다"고 밝혔다. 이어 "현재 해당 영상을 모두 삭제했다. 앞으로는 더 세심하고 신중하게 제작해 불편함이 없도록 하겠다"고 덧붙였다.

영상에는 배우 이선빈·라미란·조아람이 아라비아풍 의상을 입고 춤을 추는 장면과 김영대가 합류해 코믹한 분위기를 연출하는 모습이 담겼다. 과거 아이스크림 광고를 패러디한 내용이었지만, 일부 해외 시청자들은 사회관계망서비스(SNS)에서 "중동 문화를 조롱했다", "타 문화권 존중이 부족하다"고 비판했다.





'달까지 가자'는 나윤채 작가의 동명 소설을 원작으로, 월급만으로는 생존이 어려운 세 여성이 코인 투자에 뛰어들며 벌어지는 이야기를 그린다. 다음 달 19일 첫 방송 된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

