[그린 위 리더들]③정석천 서원밸리 대표 "업계의 선두주자가 되겠다"

경기운영, 전략마케팅, 관리임원 골프장 전문가

자선 그린콘서트, 다문화가정 결혼식 사회 공헌

국내외 프로 및 아마추어 대회 성공 개최

"최고 코스, 최고의 음식, 최고의 서비스"

30년 가까이 한 골프장에서 일해 온 인물이 있다. 경기도 파주 서원밸리 컨트리클럽을 이끌고 있는 정석천 대표다. 그는 28일 아시아경제와의 인터뷰에서 "세월이 참 빠르다. 1년에 고작 5~6일 쉬는 것이 전부였다. 젊음을 모두 쏟아부은 곳이 바로 이 골프장"이라고 말했다. 이어 "올해는 개장 이후 25년 만에 처음으로 반바지 라운드를 도입했다. 고객들의 반응이 매우 좋다"며 "이제는 고객의 니즈를 반영한 운영이 필요하다"고 강조했다.

정 대표는 말 그대로 골프장 전문가다. 1999년 서원밸리CC 개장 때부터 경기 운영, 회원 관리, 전략 마케팅, 관리 임원 등을 두루 거쳤고, 올해 그 공로를 인정받아 대표이사에 올랐다. 그는 "서원밸리는 시스템이 완벽하게 갖춰진 곳"이라며 "무엇보다 직원들이 자발적으로 열심히 일해 주고 있다"고 공을 돌렸다. 또 "대표는 병원의 원장과 같다. 각 분야의 전문 인력을 믿고 맡겨야 한다"고 설명했다.

정석천 서원밸리CC 대표는 코스, 음식, 서비스 등 모든 면에서 국내 최고의 골프장을 만들겠다는 목표를 갖고 있다. 파주=노우래 기자

서원밸리CC는 회원제 18홀과 대중제 27홀을 운영하고 있다. 대보그룹 최등규 회장이 남다른 관심을 기울이며 성장해 온 곳이다. 지난해에는 LPGA 투어 BMW 챔피언십 유치를 위해 무려 50억원을 들여 코스를 전면 재정비했다. 정 대표는 "회장님의 전폭적인 지원 없이는 골프장 경영이 쉽지 않다. 적극적인 도움 덕분에 빠르게 성장할 수 있었다"며 감사의 뜻을 전했다.

사회공헌 활동에도 적극적이다. 대표적인 것이 21년째 이어온 '자선 그린콘서트'다. 골프장을 콘서트장으로 꾸며 정상급 가수들의 공연을 열고, 수익금은 전액 자선단체에 기부한다. 지금까지 누적 관람객만 62만명에 달한다. 다문화가정 합동결혼식 등 지역사회 공헌은 물론, 골프 꿈나무 육성 및 대보골프단 운영에도 힘쓰고 있다.

정석천 서원밸리CC 대표는 웨딩, 돌잔치, 상견례 등 다양한 수익 사업을 벌이고 있다. 파주=노우래 기자

서원밸리CC가 가장 중요하게 여기는 가치는 코스, 음식, 서비스 세 가지다. 정 대표는 "골프장은 무엇보다 코스가 우선"이라며 "이상기후에도 완벽한 코스를 유지하기 위해 더 많은 인력과 장비를 투입하고 있다"고 말했다. 국내 최초로 무인 잔디깎이 기계도 도입했다. 대당 8000만원에 달한다. 이 장비는 8명이 하루 종일 해야 하는 작업을 반나절 만에 끝낸다. 정 대표는 "코스 관리가 훨씬 깔끔해지고, 고객은 오로지 플레이에만 집중할 수 있게 됐다"고 자부했다.

키오스크 활용도 적극적이다. 앞으로는 안면 인식 기능을 갖춘 키오스크를 도입해 회원들이 프런트를 거치지 않고 바로 라커룸으로 이동할 수 있도록 할 예정이다. 그는 "더욱 프라이빗한 라운드가 가능해질 것"이라며 "이 덕분에 재방문을 원하는 고객들이 많다"고 말했다.

경영 마인드 역시 확고하다. 골프장 수익을 다변화하기 위해 웨딩, 돌잔치, 회갑, 상견례 등 다양한 사업을 펼치고 있다. 매년 20~30쌍이 서원밸리에서 결혼식을 올린다. 카트에는 수입차 브랜드 광고판이 부착돼 달리고, 아이스크림·에너지 음료 후원도 받고 있다. 이렇게 얻은 수익은 다시 고객을 위해 재투자된다. 그는 "골프장은 활용 가능한 공간이 많다. 다양한 사업이 시너지 효과를 낸다"며 "앞으로는 회원들과도 수익을 공유할 수 있을 것"이라고 기대감을 드러냈다.





정석천 서원밸리CC 대표는 국내 골프장을 대표하는 리딩 기업이 되는 것을 꿈꾸고 있다. 파주=노우래 기자

정 대표의 목표는 서원밸리를 국내 골프장의 모델로 만드는 것이다. 그는 "과거엔 대표이사가 단순히 얼굴마담 역할만 했다면 지금은 시대가 달라졌다"며 "우리의 투자, 잔디 관리, 서비스 교육, 음식 등에 관심을 갖는 골프장이 많다. 서원밸리가 국내 골프장을 대표하는 리더가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





파주=노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

