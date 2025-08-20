소비 늘면 최대 30만원 더 준다…상생페이백 내달 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 온누리상품권으로 환급

다음달 15일부터 신청·접수

늘어난 카드 소비액의 일정 비율을 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 '상생페이백' 사업이 내달 시작된다. 소비를 진작해 침체된 전통시장과 상점가를 지원한다는 목표다.

20일 중소벤처기업부는 상생페이백의 신청·지급 및 사용 등의 계획을 담은 시행계획을 발표했다고 밝혔다. 상생페이백은 지난 5월 국회에서 1차 추가경정예산(1조3700억원)으로 확정된 민생회복 지원사업이다.

핵심 내용은 지난해 월평균 카드 소비액보다 올해 9월부터 11월까지의 월별 카드 소비액이 늘어난 경우, 증가한 금액의 20%까지 월 최대 10만원(3개월 30만원 한도)을 전통시장·상점가에서 사용할 수 있는 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 것이다.

신청 대상은 지난해 카드 사용 실적이 있는 만 19세 이상의 내·외국인이며 다음 달 15일부터 11월30일까지 상생페이백 홈페이지로 접수하면 된다.

상생페이백의 산정기준이 되는 신용·체크카드 실적은 신용·체크카드와 삼성·애플페이 결제액이다. 단, 민생회복 소비쿠폰·백화점·아울렛·대형마트·기업형 슈퍼마켓·대형 전자제품 등 직영매장, 프랜차이즈 직영점 결제액은 실적에서 제외된다.

페이백은 오는 10월15일부터 순차적으로 지급되며, 10~11월 증가분도 다음 달 15일에 각각 지급할 예정이다. 지급된 디지털 온누리상품권은 받은 날로부터 5년간 전통시장, 상점가 등 약 13만개 디지털 온누리상품권 가맹점에서 사용할 수 있다.

아울러 중기부는 '상생 소비복권' 이벤트도 시행한다. 오는 10월12일까지 누리집에서 페이백을 신청하면 자동으로 응모된다. 소비복권은 8월1일부터 10월12일까지 상생페이백 소비액 인정 사용처에서 누적 카드 결제액 5만원당 복권 1장이 제공되며 최대 10장(50만원 이상)까지 받을 수 있다.

당첨금은 11월 중 디지털 온누리상품권으로 지급될 예정이며, 추첨을 통해 1등 10명에게 각 2000만원 등 총 10억원 규모로 2025명에게 혜택이 돌아간다.





페이백 지급액과 환수액 결과에 이의가 있는 국민은 누리집에서 온라인으로 신청이 가능하며 접수된 이의신청 내용은 7일 이내 검토를 거쳐 처리가 완료되면 누리집에서 결과를 확인할 수 있다.





