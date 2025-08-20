부활 박성현, '어게인 2017'

캐나다 원정길 CPKC 여자 오픈 출전
지난주 6년 만에 톱 10 진입 부진 탈출
8년 전 대회 역전 우승 기분 좋은 추억
부활에 성공한 박성현이 이번엔 우승에 도전한다.
21일(현지시간)부터 나흘 동안 캐나다 온타리오주 토론토 외곽 미시소가의 미시소가 골프&컨트리클럽(파71·6661야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 CPKC 여자 오픈(총상금 275만 달러)에 출전한다.
CPKC 여자 오픈은 2017년 우승했던 대회라 박성현의 캐나다행 발걸음은 전에 없이 가볍다. 당시 캐나다 온타리오주 오타와의 헌트&골프클럽(파71)에 펼쳐진 이 대회에서 최종일 7언더파를 몰아쳐 역전 우승을 차지한 좋은 기억이 남아 있다. 대회 장소는 다르지만, 같은 온타리오주 골프장이었다.
박성현은 지난주 스탠더드 포틀랜드 클래식에서 예전 모습을 뽐냈다. 안정된 플레이를 자랑하며 공동 7위를 차지했다. 2019년 8월 AIG 여자오픈 8위 이후 6년 만에 톱 10에 입상했다. 부상 등으로 긴 슬럼프를 겪은 이후 다시 전성기의 기량을 보여주기 시작했다. 박성현은 "샷과 퍼팅에서 두려움이 없었다. 특히 퍼팅이 정상 궤도에 올라 기쁘다"고 말했다.
박성현은 갈 길이 바쁘다. LPGA 투어는 CPKC 여자 오픈을 포함해 5개 대회를 치르면 아시아 스윙을 시작한다. 아시아 스윙 4개 대회를 마치면 60명만 출전하는 시즌 최종전을 비롯해 2개 대회만 남는다. 아시아 스윙 대회는 컷 없이 치러져 CME 랭킹 70위 이내 선수한테만 출전 기회를 준다. 결장하는 선수를 고려해도 CME 랭킹 80위 이내에 들어야 출전을 장담할 수 있다.
박성현의 현재 CME 랭킹 120위다. 아시안 스윙 시작 전에 적어도 80위 이내로 끌어올려야 한다. 아시안 스윙 대회에 출전하지 못하면 내년 시즌에 안정적으로 LPGA 투어 대회에 출전할 수 있는 자격을 유지하기 어렵다. 박성현에게는 앞으로 매 대회가 배수진이다. 박성현은 "아시안 스윙 전에 우승을 한번 하거나 매번 톱 10에 들어야 한다"고 각오를 다졌다.
