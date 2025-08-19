위메이드 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 사전예약 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사전예약 후 미션 수행시 지위믹스 3개 증정

위메이드는 올해 하반기 출시 예정인 신작 '레전드 오브 이미르' 글로벌 버전 사전예약을 시작했다고 19일 밝혔다.

위메이드 '레전드 오브 이미르'. 위메이드 제공

'레전드 오브 이미르'는 북유럽 신화 세계관 속에서 9000년마다 반복되는 세상의 종말 '라그나로크'가 일어나기 전까지의 이야기를 담은 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. 다양한 인게임 콘텐츠를 통해 토크노믹스 아이템 지위믹스(gWEMIX)를 획득할 수 있다.

지위믹스는 위믹스 코인과 1대 1 교환 가치를 갖는다. 특히 핵심 콘텐츠 서버 대전에서 승리한 클랜에는 인터서버 내 모든 서버에서 발행된 지위믹스의 일정량을 세금으로 배분한다.

사전예약은 '레전드 오브 이미르' 공식 사이트와 블록체인 게임 플랫폼 '위믹스 플레이'에서 가능하다. 간단한 미션을 수행하면 지위믹스 3개를 받는다.

위메이드는 공식 사이트를 통할 경우 '희귀 동반자: 바르다기', '발키리 정수 카드 꾸러미' 등 다양한 아이템을 제공한다. 위믹스 플레이에서 참여한 이용자에게는 '희귀 동반자: 굴른코르프', '디시르 정수 카드 꾸러미 ' 등 성장에 필요한 아이템을 증정한다. 정식 출시 전까지 누적 예약자 수가 목표를 달성할 때마다 '보스의 깃털', '빛나는 강화석 선택 상자' 등을 추가로 지급한다.





이와 함께 위믹스 플레이에서 '발할라 트라이얼즈(Valhalla Trials)' 프로그램도 실시한다. 공식 사이트 사전예약, 사전 스테이킹 등 단계별 미션을 완료해 포인트를 획득하면, 오픈 전까지 누적 포인트 랭킹에 따라 상위 이용자에게 이미르 토큰을 에어드랍 방식으로 제공한다.





