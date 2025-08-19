'대전 꿈씨 캐릭터' 활용 어린이보호구역 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전성·친근함 동시에 담아

사진=대전시 제공

어린이와 시민에게 친숙한 '대전 꿈씨 캐릭터'를 활용한 어린이보호구역 조성 시범사업이 추진된다.

대전시는 8월부터 12월까지 어린이들의 교통안전과 친근한 거리 이미지를 동시에 확보하기 위해 대전 대표 마스코트인 꿈돌이와 꿈씨 패밀리 캐릭터를 보호구역 방호울타리에 적용한다.

그간 방호울타리는 어린이 보행 안전 확보에 필수적이지만 단조로운 디자인 탓에 주목도가 낮았다.

시는 구별로 1개소씩 우선 설치하며, 대상지는 구별 특성과 주변 여건을 종합적으로 고려해 결정한다는 계획이다. 시범 사업 평가 결과를 바탕으로 설치 구역을 확대하고 다양한 교통안전 캠페인과 연계하는 방안도 마련할 예정이다.





남시덕 대전시 교통국장은 "꿈씨 패밀리 캐릭터 울타리가 어린이 보호구역의 의미와 안전의 중요성을 알리는 동시에, 아이들에게 친근하게 다가가는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

