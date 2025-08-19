EPL서 인종차별 계속되자…英 축구전설 루니 "구단 승점 삭감·벌금 처벌해야"

EPL서 잇단 차별 논란

박지성·손흥민도 피해 호소

축구계에서 인종차별 문제가 좀처럼 뿌리 뽑히지 않고 있는 가운데, 박지성과 맨체스터 유나이티드에서 함께 활약했던 웨인 루니가 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 인종차별 행위가 발생할 시 해당 구단이 엄격한 처벌을 받아야 한다고 주장했다.

19일 연합뉴스는 루니가 영국 공영방송 'BBC' 팟캐스트에 출연해 "팬들이 무지하다면 인종차별은 계속 발생할 것이다. 진지하게 강력한 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.

인종 차별에 맨체스터 유나이티드와 영국 축구의 전설 루니가 보다 근본적인 대책을 촉구했다. EPA·연합뉴스

앞서 지난 16일 영국 리버풀의 안필드에서 2025-2026 잉글랜드 프리미어리그(PL) 1라운드 리버풀과 본머스의 경기 중 본머스 윙어 앙투안 세메뇨가 한 관중으로부터 인종차별을 당했다. 전반 29분경 세메뇨가 스로인을 준비하기 위해 터치 라인으로 향했다. 이때 휠체어를 탄 리버풀 팬이 삿대질하며 세메뇨에게 고함을 치는 장면이 포착됐다. 세메뇨는 이를 문제 삼으며 앤서니 테일러 주심에게 신고했고, 해당 팬은 경찰에 의해 경기장에서 강제 퇴장됐다.

사건은 즉각 조사에 들어갔다. 영국 CNN은 영국 머지사이드 경찰이 47세 남성을 '인종적 동기에 의한 공공질서 위반 혐의'로 체포했다. 경찰은 성명을 통해 "남성은 조건부 보석으로 풀려났으며, 조건에는 영국 내 어떤 공인 축구 경기도 관람할 수 없고, 지정된 경기장 반경 1마일 이내에 접근할 수 없다는 내용이 포함돼 있다"라고 발표했다. 이어 "이번 사건에 대한 수사는 여전히 진행 중이며, 클럽과 긴밀히 협력하고 있다"라고 덧붙였다.

현재 영국축구협회(FA) 규정은 인종차별을 '보고받고도 대응하지 않은 클럽'에 대해 벌금 부과나 구장 폐쇄를 명령할 수 있도록 하고 있다. 그러나 이는 사건 발생 이후에야 적용되는 사후적 조치다. 루니는 인종차별이 발생한 순간 곧바로 구단에 엄격한 제재를 가해야 한다고 주장했다. 그래야만 클럽들이 인종차별 근절을 위해 적극적으로 나설 것이라는 취지다.

인종차별 문제 여전히 축구계의 고질적인 문제로 남아

사건은 일단락됐지만, 끊이지 않는 인종차별은 여전히 축구계의 고질적 문제로 남아 있다. 박지성과 황희찬도 이른바 '개고기송'이라고 불리는 응원가를 멈춰 달라고 요청한 바 있다. 해당 노래의 가사를 보면 '넌 고국에서 개를 먹지. 하지만 더 심해질 수 있어'라는 내용이 포함돼 있다. 손흥민(LAFC) 역시 토트넘 시절 '축구선수가 아니라 한국 배우다', 'DVD나 팔아라', '개·쌀 먹는 사기꾼' 등 인종 차별적 언어 공격에 시달려 SNS 사용을 일시 중단하기도 했다.

이렇게 지속해서 일어나는 인종 차별에 맨체스터 유나이티드와 영국 축구의 전설 루니가 보다 근본적인 대책을 촉구하게 된 것이다. 루니는 "인종 차별을 해결하기 위해선 클럽을 직접적으로 타격해야 한다. 승점을 삭감하거나, 재정적으로 불이익을 줘야 한다. 올바른 사람들이 적절한 기관과 협력해 대책을 마련해야 한다"고 주장했다.





지난 16일 영국 리버풀의 안필드에서 2025-2026 잉글랜드 프리미어리그(PL) 1라운드 리버풀과 본머스의 경기 중 본머스 윙어 앙투안 세메뇨가 한 관중으로부터 인종차별을 당했다. AFP·연합뉴스

나아가 루니가 이처럼 이런 발언을 하게 된 배경에는 지도자 시절에 겪은 아픈 경험이 있다. 루니는 2022년부터 2023년까지 미국 DC 유나이티드 사령탑을 지냈다. 당시를 회상한 루니는 "DC에서 한 선수가 인종차별을 당했다. 그가 울며 내 가슴에 기대 왔다. 난 그저 안아주는 방법밖에 없었다"며, "많은 사람은 자신들이 내뱉는 말이 단순한 농담, 의미 없는 말이라고 생각할지 모르지만, 그것은 누군가에게 큰 상처가 된다. 사람들이 이를 이해할 수 있도록 더 큰 노력이 필요하다"라고 말했다. 루니의 발언은 단순한 일회성 사건에 대한 비판을 넘어, 제도적 변화 없이는 문제 해결이 불가능하다는 경고다. 클럽 차원에서 책임을 지우는 강력한 제재가 뒤따를 때 비로소 축구계가 인종차별과 결별할 수 있다는 것이다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

