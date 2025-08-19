광주시교육청, 2026 수능 원서 21일부터 접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 5일까지 고교·교육청 접수처서 진행

온라인 사전입력 첫 도입…대기시간 단축

대리 접수는 제한, 증빙서류 있어야 가능

광주시교육청은 오는 21일부터 9월5일까지 2026학년도 대학수학능력시험 응시원서를 접수한다고 19일 밝혔다.

원서 접수는 68개 고등학교(방송통신고 포함)와 6개 특수학교, 시교육청(서구 화정동) 접수처에서 진행된다. 광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학(출신) 고교에서, 타 시·도 졸업생·검정고시 합격자·시험편의 제공 대상자는 시교육청 접수처에서 접수할 수 있다.

2026학년도 대학수학능력시험을 100일 앞둔 5일 경기도 수원시 팔달구 수원여자고등학교 3학년 교실에서 학생들이 자습하고 있다. 연합뉴스

AD

응시원서는 수험생 본인이 직접 접수해야 하며 대리 접수는 원칙적으로 불가능하다. 다만 수형자, 군 복무자, 입원 환자, 원서접수일 기준 해외거주자(해외여행자 제외)는 직계가족 또는 배우자가 증빙서류를 갖추어 대리 접수할 수 있다.

올해부터는 온라인 사전입력 시스템이 처음 도입된다. 수험생들은 20일부터 응시원서 온라인 사전입력 누리집을 통해 시험 관련 정보를 미리 입력할 수 있다. 이를 통해 현장 접수 대기 시간을 줄이고 입력 오류를 예방할 수 있다. 사전 입력을 마친 수험생은 가상계좌로 수수료를 납부한 뒤, 신분증을 지참해 접수처를 방문해야 최종 접수가 완료된다.

온라인 사전입력을 하지 않은 경우에는 응시원서(접수처 비치), 여권용 사진 2매, 응시 수수료(4개 영역 이하 3만7,000원, 5개 4만2,000원, 6개 4만7,000원), 신분증을 준비해 직접 접수해야 한다. 출신 고등학교에서 접수하는 졸업생은 현금, 시교육청 접수 시에는 신용카드를 이용할 수 있다. 응시원서 접수확인서에는 날인 또는 정자체 서명이 필요하며 입력자료 확인도 거쳐야 한다.

응시원서 접수는 기간 내에만 작성·변경이 가능하므로 선택과목을 철저히 확인해야 한다. 원서접수일 기준으로 국민 기초생활수급자, 법정 차상위계층, 한부모가족 지원 대상자는 관련 서류를 제출하면 응시 수수료가 면제된다. 천재지변, 질병, 수시모집 최종합격, 군입대, 자격 상실 등으로 시험에 응시하지 못한 경우에는 11월 17~21일 접수처를 방문해 환불을 신청할 수 있다.

올해 수능은 11월 13일 치러지며 성적은 12월 5일 통지된다. 지난해 광주지역 수능 지원자는 1만6,846명(재학생 1만1,684명, 졸업생 4,420명, 검정고시 등 기타 742명)이었다.





AD

시교육청은 올해 재학생이 1,000명 이상 증가하고 졸업생도 다소 늘어날 것으로 내다봤다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>