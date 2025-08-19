순천시, '순천형 보육사업' 에 10억6천600만원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

추가경정예산 통해 확보…부모 부담 완화

순천시가 순천형 보육사업에 10억6천600만원 투입한다. 순천시 육아종합지원센터, 오감 퍼포먼스 활동. 순천시 제공

순천시는 올해 추가경정예산을 통해 '순천형 보육사업' 지원 확대를 위한 예산 10억6,600만원을 확보했다고 19일 밝혔다.

시는 이번 예산 확보를 통해 보육 인프라를 치밀하고 세심한 계획을 통해 부모의 양육 부담을 줄이는 한편 안정적인 보육 환경을 조성할 계획이다.

우선, 인건비를 지원받는 어린이집 36군데에 유아반 담임교사 인건비 20%를 지원할 프로그램을 신설한다.

또한 농촌 등 최소 필요지역 내 어린이집에 지원되던 운전원 인건비는 기존 3군데에서 6군데로 확대해, 1군데당 월 50만원씩 지원한다는 방침이다.

관내 어린이집을 이용하는 순천시 거주 영유아 가정의 부모 부담도 줄어든다. 그동안 연 1회 10만원씩 지원하던 어린이집 필요경비를 하반기에 1회 추가 지급해 연 2회로 확대한다.





노관규 순천시장은 "이번 인건비와 운영비 확대 지원은 보육 사각지대 해소와 양육 환경 개선에 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 아이 낳고 키우기 좋은 도시 조성을 위해 지속해서 지원책을 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

