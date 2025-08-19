OCI홀딩스, 美 텍사스 100㎿ 규모 태양광 프로젝트 매각

2027년 상업 가동 목표로
美 텍사스주 댈러스에 개발 예정
OCI홀딩스는 지난 13일(현지시간) 미국 태양광 자회사 OCI에너지가 사반치 리뉴어블스와 100메가와트(㎿) 규모의 럭키7(Lucky7) 프로젝트 사업권 매각에 대한 최종 승인 절차를 완료했다고 19일 밝혔다.
사반치 리뉴어블스(Sabanci Renewables)는 미국에서 태양광 프로젝트를 개발·운영 중인 튀르키예 에너지 기업이다. OCI에너지와는 지난 2분기 매각에 성공한 120㎿ 규모의 페퍼 프로젝트를 통해 양사 간 첫 전략적 파트너십을 구축하게 됐다.
앞서 OCI에너지가 부지 확보·건설 전 조사·인허가·전력망 연계 등 프로젝트 초기 개발을 끝냈으며 이제 사업권을 갖게 된 사반치 리뉴어블스가 발전소 시공과 운영 및 관리 등을 진행하게 된다.
이번 럭키7 프로젝트는 미국 텍사스주 댈러스 북동부 홉킨스 카운티에 100㎿ 규모의 유틸리티급 태양광 발전소를 짓는 사업으로 서울 여의도 면적에 맞먹는 약 300만㎡ 대지에 조성될 예정이다.
오는 2027년 이 프로젝트의 개발이 완료되면 국내 4인 가족 기준 약 3만 가구가 하루 동안 사용할 수 있는 전력량을 생산하게 된다. 특히 홉킨스 카운티에는 오는 2028년까지 3GW 규모의 매트릭스 데이터센터가 건설되고 있는 것으로 알려져 전력수요 급증이 예상된다.
OCI홀딩스 관계자는 "선로퍼, 페퍼, 럭키7 등 올해만 벌써 3건의 총 480㎿ 규모 프로젝트 개발 및 매각에 성공하면서 미국 태양광 사업이 안정적인 성장 궤도에 올라선 상황"이라며 "앞으로 텍사스 지역에 집중되고 있는 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐에 맞춰 태양광의 간헐성을 보완할 수 있는 에너지저장장치(ESS) 연계 프로젝트 개발 및 매각에 박차를 가할 계획"이라고 말했다.
