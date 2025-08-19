미·러 밀착 견제하는 젤렌스키 "1천억달러 美무기구매 제안"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美이익 중시하는 트럼프 겨냥

신규 안보협정 구상 '유인책' 마련

AD

우크라이나가 미국의 안보 보장을 확보하기 위해 1000억달러(약 139조원) 규모의 미국산 무기를 구매하는 방안을 제안한 것으로 알려졌다. 지난주 미·러 정상회담을 계기로 양국이 밀착하는 듯한 모습이 연출되자, 이를 견제하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령의 관심을 끌 만한 '유인책'을 마련한 것으로 풀이됐다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 19일(현지시간) 우크라이나 정부가 작성한 미국과의 신규 안보 협정 구상안을 입수했다고 보도했다.

이 문건에는 미국제 미사일 방어체계인 패트리엇 방공시스템 최소 10기와 미사일, 기타 장비 구매 의사가 명시돼 있으며, 별도로 500억달러 규모의 드론 생산 협정 체결 계획도 포함된 것으로 전해졌다. 드론 협정에는 2022년 러시아의 전면 침공 이후 드론을 활용해 온 우크라이나 기업들이 참여하는 방식도 거론됐다.

미국제 미사일 방공체계인 패트리엇은 탄도미사일, 순항미사일, 전투기 등 각종 공중 위협을 요격할 수 있어 러시아와의 전쟁에서 핵심적인 무기체계로 평가돼 왔다. 이 때문에 우크라이나의 구매 제안은 단순한 방산 계약을 넘어, 자국 안보를 보장받으려는 강력한 의지가 반영된 조치라는 해석이 나온다.

이번 제안은 지난 15일 알래스카 앵커리지에서 열린 미·러 정상회담 직후 미국 측에 전달됐다. 해당 회담은 당사국인 우크라이나와 유럽 정상들이 배제된 채 진행됐는데, 당초 서방 국가들과 함께 즉각 휴전을 촉구해온 트럼프 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 주장해 온 평화 협정 쪽으로 기우는 듯한 모습을 보였다. 두 정상의 교감을 지켜본 우크라이나가 반격 차원에서 미국 무기 구매안을 꺼내 들었다고 FT는 전했다.

우크라이나의 제안은 미국 산업에 이익을 돌려주려는 트럼프 대통령의 성향을 겨냥한 측면도 있다. 실제로 트럼프 대통령은 이날 젤렌스키 대통령, 유럽 정상들과 가진 백악관 회담 이후 우크라이나에 대한 추가 군사 지원 여부를 묻는 말에 "우리는 아무것도 주지 않는다. 무기를 판매하는 것"이라고 답해 자국 산업에 이익이 돌아가는 방식의 지원만을 고려하고 있음을 시사했다.





AD

한편, 영국 일간 텔레그래프와 외신 보도 등을 종합하면 러시아와 우크라이나는 트럼프 대통령 주재로 양자 정상회담을 개최하기 위한 사전 조율에 착수했다. 양국 간 대화는 2주 내 진행될 전망이라고 프리드리히 메르츠 독일 총리는 회담 후 기자들에게 밝혔다. 트럼프 대통령은 본인이 참여하는 3자 회담도 준비 중인 것으로 알려졌다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>