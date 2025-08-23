6000~7000원 점심 해결…공공기관 식당 '북적'

중구청 구내식당 ‘장사진’
돈가스·쫄면 등 저렴한 가격
최근 고물가가 장기화하면서 저렴한 가격에 식사를 해결할 수 있는 공공기관 구내식당이 시민들 사이에서 인기다. 영양가 잡힌 식사가 보장되는 데다 혼자서도 부담 없이 식사할 수 있다는 점에서 직장인, 취업준비생, 노인 등 누구나 찾는 장소로 자리 잡고 있다.
지난 18일 찾은 서울 중구청 지하 1층 구내식당. 외부인 이용이 가능한 시각인 낮 12시20분을 10여분 앞두고 20~30여명이 줄 서 있었다. 개방 이후 10분 만에 대기 줄은 50m까지 늘어났다. 이날 식당에서는 돈가스, 쫄면, 김치찌개, 깍두기 등 다양한 메뉴를 자율배식으로 제공하면서도 가격은 6500원에 불과했다. 인근 직장인 박정용씨(49)는 "가격이 저렴한 데다 여러 반찬도 골라 담을 수 있어 자주 찾는다"고 했다. 중구청 관계자는 "고물가로 운영비 압박이 크지만, 올해는 가격 인상 계획이 없다"고 전했다.
외부인에게 개방하는 주요 역사 내 직원 식당도 '알짜 점심 장소'로 통한다. 청량리역 구내식당은 7000원에 10여가지 반찬을 제공한다. 인근 주민 노진혁씨(54)는 "요즘 밥 한 끼에 1만원은 훌쩍 넘는데, 이곳에서는 저렴하게 균형 잡힌 식사를 할 수 있다"고 말했다. 한 경찰관은 "가격 부담이 없는 데다 빨리 먹고 갈 수 있어 자주 들른다"고 했다.
서울시교육청 용산도서관 구내식당에서는 백반을 6000원에 내놓는다. 최근 찾았을 때 어린이와 함께 온 학부모, 노인들이 눈에 띄었다. 도서관에서 공부하는 일행과 함께 찾았다는 박충만씨(72)는 키오스크로 세 사람 몫을 결제하며 "가격이 저렴해 일행 것까지 계산해도 부담이 없다"고 했다.
수도권 직장인이 지출하는 평균 점심값은 1만원에 육박한다. NHN페이코에 따르면 지난달 '모바일 식권 서비스'로 결제된 약 900만건 데이터를 분석한 결과, 올해 상반기 수도권 직장인의 평균 점심 식비는 9500원으로 집계됐다. 2017년 6000원에서 해마다 올라 8년간 58% 상승한 수치다. 물가가 치솟으면서 저렴한 공공기관 식당으로 시민들이 몰리는 것이다.
이영애 인천대 소비자학과 교수는 "고물가 속에 저렴하게 제대로 된 한 끼를 해결할 수 있는 곳은 많지 않다"며 "공공기관 구내식당은 균형 잡힌 한식 위주의 식사를 제공한다는 점에서 시민들이 몰릴 수밖에 없다"고 분석했다.
변선진 기자 sj@asiae.co.kr
