'2025 나주영산강축제' 영산강 이야기 다시 흐른다

10월 8일 개막…농업·정원, 마라톤 등 축제

생태·역사·문화 등 다채로운 프로그램 마련

온 세대 함께 즐기는 가을대표 축제 자리매김

2025 나주영산강축제 포스터. 나주시 제공

전남 나주시가 오는 10월 8일부터 12일까지 닷새간 영산강 정원 일원에서 '2025 나주영산강축제'를 개최한다.

영산강의 생태, 역사, 문화적 가치를 재해석하고 농업과 정원, 마라톤을 결합한 통합축제로 한층 풍성해진 축제를 선보일 예정이다.

올해 축제는 '영산강의 새로운 이야기, 지금 다시 시작 시즌 2'를 슬로건으로 내세워 다채로운 프로그램을 마련했다.

나주농업페스타(10월8 ~12일), 전라남도 정원 페스티벌(10월8~29일), 전국 나주 마라톤대회(10월12일)가 함께 열려 축제의 규모와 즐길 거리를 더욱 확대한다.

올해 축제의 가장 큰 변화는 '영산강 주제관'이다.

생태, 역사, 문화를 아우르는 체험형 전시와 미디어 콘텐츠를 통해 영산강의 과거와 미래를 한눈에 조망할 수 있도록 구성했다.

개막 첫날에는 나주의 역사 인물인 장화왕후와 고려 태조 왕건의 이야기를 다룬 창작 뮤지컬 '왕후, 장화'가 주제공연으로 무대에 오른다.

가수 겸 뮤지컬 배우 루나와 이충주가 출연해 나주의 역사 인물을 새롭게 풀어낸다.

가족 단위 관람객을 위한 콘텐츠도 강화했다.

어린이 직업 체험 '키자니아 in 나주', 인기 캐릭터와 함께하는 '뽀로로 & 베베핀 싱어롱쇼', 보드게임 체험 등 남녀노소 모두 즐길 수 있는 공간을 준비했다.

전통문화 공연도 풍성한데 천연염색패션쇼, 마당극 '나주삼색유산놀이', '동강 봉추 들노래', 무용극 'K-풍류 나주의 전설: 청명(淸明)' 등이 무대에 올라 지역 문화의 멋과 흥, 깊이를 선사한다.

가을 정취를 더하는 코스모스 단지와 영산강 횡단 보행교는 영산강 변을 배경으로 하는 새로운 관광명소로 자리매김할 전망이다.

축제 기간 매일 밤 열리는 '영산강 뮤직 페스티벌'에서는 김용빈, 최정원, 마이클리, 김호영, 라비던스, 린, 박지현 등 정상급 아티스트들이 무대를 채운다.





윤병태 나주시장은 "영산강은 나주의 뿌리이자 미래로 가는 길"이라며 "이번 축제를 통해 나주의 문화, 생태, 역사적 자원을 널리 알리고 시민과 방문객이 함께 어우러지는 열린 축제로 만들겠다"고 말했다.





