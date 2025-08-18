인천시-여기어때, '웰니스 스테이' 상품 기획전…최대 50% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시와 인천관광공사는 여름휴가 이후 회복과 치유를 원하는 시민과 관광객을 위해 종합 여가 여행 플랫폼 '여기어때'를 통해 '인천 웰니스 스테이' 온라인 상품 기획전을 연다.

다음 달 30일까지 진행되는 기획전은 인천의 매력적인 웰니스 관광지를 중심으로 구성된 체험·숙박 상품 22종을 선보인다. 체험 상품은 최대 50%(최대 5만원), 숙박 상품은 3~5만원의 할인 혜택도 제공된다.

대표 상품은 ▲파라다이스시티 씨메르(아쿠아스파) ▲금풍양조장(양조장 견학 및 전통막걸리 체험) ▲차덕분(1인 찻자리 및 다기세트) ▲약석원(전통 좌훈 및 건강 간편식) ▲베토벤하우스(청음실 체험) ▲경원재 바이 워커힐(다례 숙박) ▲더위크앤리조트(웰니스 테마 객실) ▲바람숲그림책도서관(북캉스) 등이다.

인천 '웰니스 스테이' 온라인 기획전 배너 이미지

인천 시민은 민생지원금을 함께 사용하면 온라인 상품 구매(1차)와 현장 소비(2차)가 결합해 지역 경제 활성화에도 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다. 특히 수도권에서 유일하게 웰니스 체험·숙박 상품을 최대 반값에 즐길 좋은 기회다.

이번 기획전은 '여기어때' 앱뿐만 아니라 삼성·LG·SK 등 대기업 복지몰 등 B2B 제휴 플랫폼까지 홍보가 확대되며 앱 푸시, 카카오플러스 친구, 인스타그램, 네이버 포스트 등 다양한 온라인 채널을 활용한 대대적인 프로모션이 함께 진행된다.

시는 지난해에도 온라인 상품 기획전을 통해 17개 상품에 대해 총 1027건의 판매 실적을 기록했다.





한편 인천시는 2022년부터 웰니스 관광 활성화를 위해 인천 웰니스 관광지 30곳을 자연·해양치유, 뷰티·스파, 힐링·명상, 웰빙푸드, 헬스케어, 스테이 등 6개 테마로 나눠 운영 중이다. 국내 주요 이커머스, 온라인 여행사(OTA) 플랫폼과 협력해 3년 연속 단독 온라인 기획전을 이어오고 있다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

