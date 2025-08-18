안철수 "이재명 50% 지지율 붕괴 코앞…땡큐 조국"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"X맨 조국…정권교체 선봉장 돼달라"

국민의힘 당대표 선거에 출마한 안철수 의원이 최근 광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표를 향해 "이재명 대통령 지지율 2주간 12.2%포인트 하락의 주역을 환영한다"며 "땡큐 조국, 웰컴 조국"이라고 18일 밝혔다.

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 안철수 후보가 17일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 텔레비전 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

안 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "오늘 리얼미터에 따르면, 이재명 대통령의 50% 지지율 붕괴가 코앞"이라며 "일간 지지율로는 8월14일에 48.3%로 이미 과반 아래, 대선 득표율을 밑돌았다"고 지적했다.

이어 "우리 당과 민주당의 지지율 격차 역시 거의 사라진 상황"이라며 "이재명 대통령의 지지율 하락에는 조국·윤미향 8.15 매국 사면이 크게 작용했다. 이것이 바로 민심"이라고 했다.

안 의원은 "조국 전 대표는 사면 직후 SNS도 재개하고, 친명신문 인터뷰도 하며, 명심보다 어심이라더니 김어준 방송에도 나갔다"며 "조 전 대표의 봉인된 관종본능 대방출은 국민 눈살을 찌푸리게 한다. 윤미향 씨까지 팀을 이룬다면 지지율은 곤두박질 칠 것"이라고 설명했다.

안 의원은 "이렇게 이재명 정권의 정체를 밝혀주는 'X맨' 역할을 톡톡히 해주고 있는 조 전 대표"라며 "더욱 열심히, 더욱 가열차게, 더욱 방방곡곡 활동하시어 지난번에 이은 2연속 정권교체의 선봉장이 되어 주시길 바란다"고 덧붙였다.

조 전 대표는 지난해 12월 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의가 유죄로 인정되면서 징역 2년의 실형을 확정받았지만 광복절 특사로 지난 15일 0시께 수감 약 8개월 만에 석방됐다.





여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제 의뢰로 지난 11~14일 전국 18세 이상 2003명을 대상으로 진행한 여론조사 결과(표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%포인트) 이 대통령에 대한 긍정평가율은 51.1%로 지난주 대비 5.4%포인트 하락했다. 정당 지지율에선 더불어민주당이 39.9%로 하락했고, 국민의힘은 지난주보다 6.4%포인트 오른 36.7%를 기록했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr

