전자담배 피우다 걸리면 감옥 갈 수도…벌금에 진심인 '이 나라' 초강수

벌금뿐 아니라 최대 1년 징역 도입 검토

향후 마약과 같은 수준 처벌 도입 예정

범죄율 세계 최저, 치안 안정도 세계 최고라는 평가를 받는 싱가포르는 과감한 벌금제도와 기술 기반 감시 시스템, 청렴한 경찰 인력, 그리고 공동체 중심 치안 구조로 유명하다. 특히 질서 속 자유라는 도시 모델을 구현하고 있는 싱가포르가 최근 전자담배 위반 행위에 대해 더 강한 처벌을 도입할 전망이다. 17일(현지시간) 블룸버그 등 외신은 유해 물질이 포함된 전자담배를 흡연할 경우 최대 징역형을 부과할 예정이라고 보도했다.

싱가포르에서는 전자담배가 금지돼 있으며 보건 당국은 압수된 전자담배의 3분의 1 가량이 마취제 성분인 에토미데이트가 섞여 있다고 경고해왔다. 일반적으로 에토미데이트는 의사가 진정 유도를 위해 주사하는 약물이지만, 오남용 시 환각과 영구적인 장기 손상을 일으킬 수 있다. 픽사베이

이날 로런스 웡 싱가포르 총리는 연설에서 "지금까지 전자담배를 담배와 비슷하게 다뤄왔고 최대 벌금형만 부과했지만, 이제는 그것만으로는 충분하지 않다"면서 "이제 전자담배를 마약 문제로 간주하고 훨씬 더 엄격한 처벌을 내릴 것"이라며 이같이 말했다. 웡 총리는 해로운 물질이 섞인 전자담배를 판매하는 사람들에게는 징역형을 포함한 더 가혹한 처벌이 내려질 것이라며 중독자들을 위한 재활 프로그램도 제공할 것이라고 덧붙였다.

앞서 싱가포르에서는 전자담배 흡연에 대해 보건 당국은 압수된 전자담배의 3분의 1가량이 마취제 성분인 에토미데이트가 섞여 있다고 경고해왔다. 일반적으로 에토미데이트는 의사가 진정 유도를 위해 주사하는 약물이지만, 오남용 시 환각과 영구적인 장기 손상을 일으킬 수 있다.

현재 싱가포르는 에토미데이트를 마약류 관리법상 불법 마약으로 재분류하기 위해 작업 중이다. 재분류가 시행되면 에토미데이트가 섞인 전자담배 사용자들은 코카인과 같은 강력 마약 소비자와 같은 수준의 처벌을 받게 된다. 이들은 의무 재활 프로그램에 참여하거나 재범의 경우 최소 1년 이상의 징역형에 처할 수 있다. 웡 총리는 "싱가포르에서는 전자담배를 금지했지만, 여전히 사람들이 밀수입하고 법망을 피하려는 방법을 찾고 있다"고 진단했다.

경찰보다 무서운 '벌금'의 도시, 싱가포르

'벌금의 도시(Fine City)'라는 별명을 가진 싱가포르는 세계에서 가장 법질서가 엄격하게 집행되는 나라다. 우스갯소리로 경찰보다 벌금이 더 무섭다는 말이 나올 정도로 일상 곳곳에 세밀한 통제가 작동한다. 공공장소에서 음료를 마시거나 담배를 피우는 것조차 법으로 금지되어 있으며, 이를 위반하면 최대 수천 달러의 벌금이 부과된다. 예를 들어 대중교통에서 음식물을 섭취하면 500달러(54만원), 금연 구역에서의 흡연은 1000달러(108만원), 가연성 물질 반입 시에는 5000달러(540만원)의 벌금이 부과된다. 무단횡단은 1000달러, 거리 쓰레기 투기는 2000달러 또는 최장 3개월의 징역형에 처할 수 있다. 반려견을 산책시킬 때 목줄이나 입마개를 하지 않으면 첫 위반에 5000달러(540만원), 재차 위반 시에는 무려 1만 달러(1080만원)의 벌금이 부과된다.





이러한 강력한 제재는 단순히 공공질서를 넘어서 시민 생활 전반을 규율한다. 예컨대 어린이집에서는 아동마다 전자태그를 사용해 등·하원 시간과 위치가 자동 저장되고, 교실 내부에는 아동 5명당 1대꼴로 CCTV가 설치돼 아동 학대나 차별, 체벌 등을 사전에 방지한다. 나아가 도시의 안정을 위해 싱가포르 경찰은 다양한 특수부대까지 운용하고 있다. 테러나 비상사태에 대비한 SWAT(특공대), 기동대, 여성 전투경찰 등으로 구성된 이들은 도심 경비와 긴급 대응을 전담하며, 특히 드론 전담 특수부대는 불법 드론을 탐지해 전파 차단장치(drone jammer)로 무력화하는 기능까지 갖추고 있다.





