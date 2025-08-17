"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고급 호텔서도 층수로 등급 나눠

“과시 욕구·사회적 체면 중시 합쳐진 결과”

3년간 신혼부부 평균 결혼비용 2억원

MZ세대(1980~2010년 출생)의 프러포즈 트렌드가 고급 호텔과 명품 예물 중심으로 변화하고 있다는 연구 결과가 나왔다.

연합뉴스는 17일 성신여대 양수진 소비자산업학과 부교수 연구팀의 연구 결과를 인용해 이같이 보도했다.

연구팀은 학술지 소비자정책교육연구 최신호에 발표한 논문에서 인스타그램 게시글 128건을 분석했다. 그 결과 젊은 세대가 프러포즈 장소로 가장 많이 선택한 곳은 호텔(42%)이었으며, 그중 5성급 호텔이 대다수인 것으로 나타났다.

특히 잠실 시그니엘 호텔의 경우 특정 층수를 강조하며 '93층', '99층' 등의 표현이 게시물에 자주 등장했다. 연구팀은 "고급 호텔에서도 등급을 나누기 위해 층수까지 게시하는 형태"라고 설명했다. 외제차를 활용한 프러포즈에서는 BMW, 벤츠 등 고급 브랜드를 드러내는 경향이 두드러졌다.

프러포즈 선물로는 명품 가방이 가장 많이 언급됐으며, 이 중 절반 가까이가 샤넬 제품이었다. 고급 장신구 중에서는 반클리프 아펠 목걸이가 13건으로 가장 많이 등장했다.

연구팀은 이같은 경향에 대해 "프러포즈가 단순한 청혼을 넘어 사회적 지위를 과시하는 이벤트로 변질하고 있다"고 평가했다.

과시적 소비를 미화하는 콘텐츠에 대한 비판적 수용 능력을 높이기 위한 'SNS 리터러시 교육', 사회 초년생과 예비 신혼부부의 재무적 안정성을 지원하는 '공공 결혼 준비 교육' 정책 도입을 제안했다.

프러포즈의 고급화는 결혼 비용 전반의 상승과 연관이 있다. 하나금융연구소의 '대한민국 금융소비자 보고서 2025'에 따르면 최근 3년 내 결혼한 신혼부부의 평균 결혼 비용은 약 2억원으로 나타났다. 또한 결혼 예정자는 평균 2억3000만원을 예상해 매년 약 1000만원씩 증가하는 추세다.





전문가들은 이런 흐름이 사회관계망서비스(SNS) 확산과 젊은 층의 과시 욕구, 사회적 체면을 중시하는 풍조가 결합한 결과라고 진단한다. 아울러 능력을 갖춰야 결혼할 수 있다는 인식 속에서 일부에게 상대적 박탈감을 심화시킬 수 있다고 우려했다. 반면 경제력이 뒷받침된다면 개인의 만족 차원에서 무조건 부정적으로 볼 필요는 없다는 반론도 있다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

